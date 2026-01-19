Investiční apetit Čechů roste. Nedávno zveřejněný průzkum Asociace pro kapitálový trh ukazuje, že s investováním má zkušenost už téměř polovina populace. Stále více lidí se zajímá o akcie firem a ETF fondy, které kopírují akciové indexy – například populární americký S&P 500. Zjišťovali jsme proto, do jakých akcií a ETF fondů Češi nejvíce investují a na čem se jim za poslední rok dařilo vydělat.
Co se dočtete dál
- Jaké akcie jsou nejpopulárnější u českých investorů.
- Kolik akcie a ETF českých investorům vynášejí.
- Jaké ETF Češi nejvíce nakupují.
- Proč roste popularita ETF fondů.
