Za poklesem akcií polostátní společnosti ČEZ, jejichž cena v úterý propadla nejvíce za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Nedá se podle nich vyloučit ani vliv blížícího se příchodu akcií Czechoslovak Group na burzu v Amsterdamu. Akcie ČEZ v úterý přišly o 11,3 procenta své hodnoty, už v pondělí přitom odepsaly 4,3 procenta.
Top akcie a ETF, které kupují čeští investoři. Proč na ně vsadili a kolik jim vynášejí?
Spouštěčem propadu byl podle analytiků report společnosti Morgan Stanley, která vydala doporučení na zredukování akcií v portfoliu s cílovou cenou 880 korun, řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. V době vydání reportu byla cena akcií ČEZ na pražské burze 1280 korun, v úterý uzavřela na hodnotě 1135 korun, tedy podle Morgan Stanley by ji mohl čekat pád ještě o více než pětinu.
Za poklesem akcií může stát ale podle makléře Wood & Company Vladimíra Vávry hned několik faktorů. Předně ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) o víkendu potvrdil plán vlády na zestátnění společnosti. Zmínil také, že celý proces může trvat 18 až 24 měsíců.
„To možná část investorů, především těch spekulujících, znervóznilo. Pokud vláda chtěla započít s procesem již v tomto roce, jednotlivé kroky by musely být předmětem hlasování na červnové valné hromadě,“ upozornil. Investoři si informace mohli vyložit tak, že v letošním roce nebude vyplacena dividenda, doplnil makléř Fio banky Pavel Hadroušek. Reakce trhu na komentáře ministrů se ale podle Cverny může zdát paradoxní vzhledem k tomu, že investoři dříve tlačili ceny akcií vzhůru s vidinou odkoupení akcií státem od investorů.
Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal stoprocentním majitelem. Současná vláda tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy ve svém programovém prohlášení uvádí, že udělá kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ.
„Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat,“ řekl v neděli Havlíček. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. „Je to proces na rok a půl až dva. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky,“ doplnil.
V minulém roce ale už Havlíček naznačil, že případná výkupní cena za akcii by mohla být kolem hodnoty přes 1500 korun, což by při současné ceně bylo skoro o třetinu více. Otázkou však je, zda při takovémto propadu ceny by stát tak vysokou částku byl ochoten ještě nabídnout.
Detaily plánu na zestátnění ČEZ ale Havlíček podle nedělního vyjádření zveřejňovat nechce prý proto, že by takové informace mohly ovlivnit cenu akcií na burze a vést ke spekulacím.
Dalším faktorem poklesu akcií ČEZ ale může být podle Vávry úpis akcií Czechoslovak Group. Ten se sice uskuteční na burze v Amsterdamu, ale je možné, že část regionálních investorů si na případnou účast v procesu uvolňuje prostor prodejem nejlikvidnější české emise.
„Zdá se, že dnes někdo potřebuje za každou cenu vystoupit z pozice (pravděpodobně ze ziskové). Asi není úplně mimo ani myšlenka, že se kolektují peníze, uvolňují ruce na páteční IPO české CSG,“ napsal na síti X investor Michal Šnobr, jenž sám je dlouhodobým minoritním akcionářem ČEZ.
Perspektiva střední a východní Evropy roste. Odrazit se to může i na přehlížených akciových trzích
Tržní kapitalizace ČEZ v úterý klesla na necelých 611 miliard korun. V pozici největší české firmy by tak ČEZ mohl být nahrazen právě Czechoslovak Group, jež podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy v rámci chystaného pátečního primárního úpisu akcií cílí na tržní kapitalizaci zhruba 610 miliard korun.
Akcie ČEZ zaznamenaly v úterý největší propad od konce června 2023, kdy se ale poprvé obchodovaly bez nároku na rekordní dividendu, připomněl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Za mimořádným propadem podle něj stojí také obecně negativní naladění trhů vůči evropským akciím kvůli hrozbě nového kola obchodní války Evropy s USA.
Například portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan uvedl na síti X, že současný propad využil k navýšení pozic ve firmě.
„V současné chvíli je valuace ČEZ poblíž úrovně evropských konkurentů, což by mohlo vést ke krátkodobému zastavení propadů,“ myslí si pak Cverna.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist