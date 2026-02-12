Už rok a půl mohou lidé v Česku sdílet elektrickou energii. Celkem toho využívá téměř 40 tisíc výrobců elektřiny a jejích spotřebitelů. Druhý největší dodavatel elektřiny, společnost E.ON, nyní přichází s novinkou, která by měla sdílení ještě zefektivnit. Takzvaná „seznamka“ má pomocí algoritmu propojit výrobce a odběratele tak, aby to bylo pro obě strany nejvýhodnější. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakých úspor lze s platformou E.ON Propojeno dosáhnout.
  • Jaké služby pro sdílení poskytují ostatní dodavatelé elektřiny.
  • Co si o této službě myslí ČEZ.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.