Šetřit!, zní z ministerstva životního prostředí (MŽP) vedeného Petrem Macinkou (Motoristé) a jeho podřízených organizací. Z více než třísetmiliardovým deficitem sužovaného státního rozpočtu dostane toto ministerstvo letos o 907 milionů korun méně než loni. K tomu přijde o miliardy z emisních povolenek i o část peněz z Modernizačního fondu. Tyto finance budou přesměrovány do jiných resortů.
V rámci vládou nařízeného snížení provozních výdajů všech ministerstev o pět procent a takzvané systemizace musel do pátku minulého týdne každý vedoucí odboru nebo oddělení předložit návrh tří až pěti státních zaměstnanců, kterým může být zrušeno místo. „Současná rozpočtová situace nás staví před nutnost přijmout odpovědná, byť nepopulární manažerská rozhodnutí,“ vysvětlil v interní zprávě ředitelům a vedoucím odborů a oddělení vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Jaromír Wasserbauer.
Šetřit musí i resortní příspěvkové organizace, jako jsou národní parky, Český hydrometeorologický ústav, Agentura ochrany přírody a krajiny, Státní fond životního prostředí a další. Například náš největší národní park Šumava přijde o 41 procent státního příspěvku. „Nejzřetelněji se to nejspíše projeví v činnostech souvisejících s péčí o lesní a nelesní pozemky a o turistickou infrastrukturu, ohroženo je i plnění protipožárních opatření,“ upozornil ředitel parku Pavel Hubený.
Co se dočtete dál
- Jak těžce úspory dopadají na národní parky a kde všude ministerstvo šetří.
- Proč škrty nelze přisuzovat jen Motoristům a přišly by i bez nich.
- Jak se na změny dívají bývalý ministr Petr Hladík či poradce prezidenta Ladislav Miko.
