Evropská směrnice o práci prostřednictvím digitálních platforem (Platform Work Directive, PWD) stojí nyní v centru pozornosti bruselských institucí i členských států. V Česku se o ní ale mluví především v technických termínech. Právní domněnka zaměstnaneckého vztahu, algoritmické řízení, povinnost evidence práce… V technokratické debatě pracovních skupin, svazů, komor či státní administrativy se ztrácí to hlavní: Jde o ekonomický příběh, který může rozhodnout o tom, zda český pracovní trh v dalším desetiletí posílí, nebo potvrdí svou zkostnatělost.
Nová vláda musí o digitálních platformách přemýšlet. A to ne jako úředník technicky implementující směrnici, ale jako ekonom snažící se využít výrobní faktor práce na maximum. Nastupující pravicová vláda deklaruje, že toto má ve své DNA. Má tak v oblasti impulzu pro inovace na trhu práce unikátní příležitost, jakou neměla žádná před ní. Implementace PWD totiž může být přelomovým momentem pro modernizaci pracovního trhu – pokud se z ní nestane další regulační svěrací kazajka.
Co se dočtete dál
- Kolik lidí lze přivést z neformálního trhu práce do legální ekonomiky.
- Jaké fiskální dopady může mít vyšší participace žen a seniorů.
- Jak přenést zkušenosti USA s platformovou ekonomikou do českého kontextu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.