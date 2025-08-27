Do zemí visegrádské čtyřky – Maďarska, Polska, Slovenska a částečně i České republiky – proudí stále více čínských investic do baterií a elektromobilů. Tyto projekty podporují zelenou a digitální transformaci regionu, zároveň ale vyvolávají otázky o konkurenceschopnosti Evropy, její strategické autonomii a tvorbě místní přidané hodnoty.
Zatímco v sousedním Německu vzniká továrna na výrobu polovodičů, jejímž většinovým vlastníkem je tchajwanská společnost TSMC, což je krok jasně směřující k technologické suverenitě EU, země V4 si musí položit otázku: Zůstaneme montovnou, nebo se dokážeme posunout výš v globálním hodnotovém řetězci?
Co se dočtete dál
- Jak může továrna v Drážďanech ovlivnit dodavatelské sítě v zemích V4.
- Které státy V4 přijímají čínský kapitál.
- Jaký je potenciál tchajwanských investic pro výzkum, vývoj a kvalifikaci pracovních sil ve V4.
- Jaká jsou rizika, že náš region zůstane periferní montovnou místo high‑tech uzlu.
