Češi pracují lépe než Asijci, i když kratší dobu. A penězi je nemotivujete k lepšímu výkonu, mají rádi rovnováhu mezi prací a svým životem, tvrdí po pěti měsících zkoumání české ekonomiky a jejího polovodičového průmyslu profesor Yih-chyi Chuang z tchajwanské National Chengchi University.

„Máte jedinečnou šanci, jak si tu vybudovat čipový průmysl, i když to může trvat léta,“ říká profesor Chuang v souvislosti s tím, že v saských Drážďanech se začíná budovat jediná evropská továrna tchajwanského koncernu TSMC. Tchajwanští dodavatelé TSMC už se zajímají o možnosti investic v Česku, i když není jisté, zda tu nějaké dodavatelské firmy vzniknou. Yih-chyi Chuang vysvětluje, co a proč je k tomu potřeba a jak to může vytvořit nové silné odvětví české ekonomiky. Pomoci tomu má i Centrum pro odolnost dodavatelských řetězců na Univerzitě Karlově, v jehož rámci profesor Chuang svůj výzkum prováděl.

Tchajwanské společnosti chtějí v Česku vytvořit dodavatelský řetězec pro továrnu na čipy v Drážďanech. Co jste zjistil o stavu českého polovodičového průmyslu?

Výhodou České republiky je geografická poloha uprostřed Evropy. Ještě důležitější je politická a ekonomická stabilita této země. A další velmi významnou věcí je vysoká kvalita lidského kapitálu a to, že máte dobrou výrobní základnu z minulosti. Tohle všechno dává velmi důležitou výhodu pro přilákání přímých zahraničních investorů.

Nicméně bych měl říct, že polovodičový průmysl v Česku je v porovnání s jinými výrobními odvětvími stále velmi slabý. Většina tchajwanských investorů tady jsou spíše společnosti vyrábějící elektronické výrobky. Takže z pohledu polovodičového průmyslu je ještě spousta věcí, které je potřeba udělat, zejména ze strany vlády. Ta by měla vytvořit prostředí, které k přesunu do Čech přiláká dodavatelské řetězce v rámci procesu nearshoring, který je zkracuje.

