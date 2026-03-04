Lex Ferrari končí, DPH za firemní automobil si budou moci podnikatelé odečíst příští rok v plné výši, tedy i u luxusních aut. Pravidla ale vláda nerozvolnila úplně – u daně z příjmu si drahé vozy i do budoucna půjde odepsat jen v omezené míře. HN to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Vláda Petra Fialy si na zastropování daňového odpočtu v roce 2023 musela vyjednat výjimku z Bruselu. Zda přineslo avizované stamiliony korun do rozpočtu navíc, ministerstvo kvůli komplikovanosti takové kontroly nedokáže změřit. Jisté však je, že se řada firem luxusními vozy předzásobila, aby se sníženému odpočtu vyhnuly.
Co se dočtete dál
- Co byl lex Ferrari a proč byl zaveden.
- Jak ovlivnil prodeje luxusních aut.
- Kolik podnikatelé ušetří.
