Akviziční jízda nejmovitějšího českého zbrojaře Michala Strnada pokračuje i mimo svět obranného průmyslu. Mimo strukturu své zbrojněprůmyslové skupiny Czechoslovak Group (CSG) se uchází o prestižní byznys, zejména mezi tuzemskými milionáři. Ostatně také na straně prodávajících jsou známá podnikatelská jména.
Co se dočtete dál
- Proč Michal Strnad vstupuje do prodejce luxusních vozů.
- Kdo mu firmu prodává.
- Jak je na tom trh s luxusními vozy v Česku.
- Jaká by mohla být cena transakce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.