Apetit nejbohatšího českého zbrojaře Michala Strnada získávat pozice také ve společensky vděčném sportovním prostředí roste. Zatímco jednání o vstupu do prvoligového fotbalového klubu Viktorie Plzeň stále ještě probíhají, aktuálně dotáhl významné partnerství s Českým olympijským výborem, přední sportovní organizací v zemi.
Jeho zbrojně-průmyslová skupina Czechoslovak Group se stává jejím novým generálním partnerem pro roky 2025 až 2029.
Co se dočtete dál
- Proč jde Michal Strnad do sportu.
- Jaké aktivity ve sportu má.
- Co na spojení se zbrojařem říká šéf ČOV Jiří Kejval.
- Co si od partnerství obě strany slibují.
