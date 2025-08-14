Fotbalovou Viktorii Plzeň by mohl koupit miliardář Michal Strnad. Ekonomický deník e15 uvedl, že třiatřicetiletý majitel zbrojařského holdingu CSG je s prvoligovým klubem v pokročilé fázi jednání. Předseda představenstva Viktorie a její menšinový akcionář Adolf Šádek nicméně informaci nepotvrdil. „Probíhá nějaký proces, zatím to nebudu komentovat. Až to bude aktuální, určitě se vám ozvu,“ uvedl.
O tom, že by do západočeského klubu mohl vstoupit nový bohatý vlastník, se hovoří delší čas. V poslední době se spekulovalo, že by Viktorii mohl koupit jiný z miliardářů Karel Pražák, který prostřednictvím společnosti Kaprain vlastní hokejovou Spartu Praha a v minulých měsících byl jedním ze zájemců o fotbalovou Sigmu Olomouc. Hanácký klub ale nakonec převzala společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu.
Většinu ve Viktorii před dvěma lety získala rakousko‑švýcarská podnikatelská skupina FCVP GmbH. Šádek si ponechal čtvrtinový podíl a zůstal generálním ředitelem a faktickým šéfem klubu. Ve smlouvě má klauzuli o možnosti zpětného odkupu akcií. Viktorii před příchodem zahraničních vlastníků hrozil bankrot, Šádek si půjčil až 150 milionů korun, ale postup do hlavní fáze Ligy mistrů tehdy klub finančně zachránil.
Michal Strnad se v květnu v žebříčku nejbohatších Čechů časopisu Forbes umístil na čtvrtém pozici. Svůj majetek oproti loňsku více než zdvojnásobil na 230,5 miliardy korun a odsunul na pátou pozici Pavla Tykače, majitele fotbalové Slavie Praha. Strnadova skupina CSG těží z rostoucí poptávky po zbrojní technice v Evropě v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Plzeňský celek patří k nejúspěšnějším v Česku, bez movitého vlastníka ale může nadále jen těžko konkurovat největším pražským klubům s jejich miliardovým rozpočtem. Spartu vlastní druhý nejbohatší Čech Daniel Křetínský, Slavii v polovině sezony 2023/24 převzal další miliardář Tykač.
