Praze to trvalo déle než většině letišť v Evropě. Letos se ale konečně vrátí na čísla přepravených lidí z doby před covidem. Ředitel Letiště Praha Jiří Pos v rozhovoru s HN uvedl, že letos se firma dostane na číslo kolem 17,8 milionu cestujících, tedy na úroveň rekordního roku 2019. Více než polovina z nich je zahraničních. „Rosteme rychleji než průměr Evropy. Zčásti proto, že doháníme roky 2022 a 2023, kdy jsme nerostli tak jako ostatní,“ říká Jiří Pos. Na postupný návrat cestujících do Prahy reaguje i domácí byznys, zejména hotelnictví zažívá velký boom.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo nahradil Číňany a Rusy.
  • Proč je obnova turismu v Praze pomalejší než jinde v Evropě.
  • Jak k tomu přispívají dálkové linky.
  • Na co nalákat americké turisty.
  • Jak se vyvíjí hotelová bonanza.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.