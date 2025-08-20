Na přelomu letních prázdnin se podnikatel Petr Bouchal nezastavil. Tři týdny, tři velké sportovní události ve třech zemích, tisíce hostů a také každodenní práce od rána dlouho do noci. Po pěti letech se na brněnský okruh vrátil závod série MotoGP a další den se Petr Bouchal hned přesouval na Velké ceny formule 1 v Maďarsku a Belgii, kde se svými stanovými městečky nabízel návštěvníkům alternativu k často beznadějně zabukovaným a předraženým hotelům.
Poprvé se potkáváme o pár týdnů dřív, na louce u lesa s výhledem do údolí, asi deset minut chůze od Red Bull Ringu, po kterém se právě tréninkovým tempem prohánějí slavní jezdci v čele s Landem Norrisem, Lewisem Hamiltonem, Charlesem Leclercem nebo Maxem Verstappenem. Na Velkou cenu Rakouska přijelo během posledního červnového víkendu 300 tisíc diváků a z toho více než devět tisíc jich ubytoval právě Bouchal – ve svých dvou kempech GPtents a Easy Camping. GPtents je dvakrát dražší než ostatní a druhý kemp je prostě víc „easy“ a cenově srovnatelný s konkurencí, v obou ale mají násobně větší kapacitu extra čistých toalet a sprch. A jídla od snídaně až po večeři tu vaří dva šéfkuchaři, kteří prošli špičkovými italskými restauracemi.
Co se dočtete dál
- Jak podnikatel Bouchal začínal.
- Jaké jsou jeho stanové „hotely“.
- Kde je staví.
- Co plánuje dál.
