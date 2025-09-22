Během posledních let se v Česku zvyšuje počet lidí, kteří vyrážejí na letní či zimní dovolenou samostatně. Hlavní důvody jsou dva. Jedna skupina turistů – ta starší – tak činí proto, že na cestování zbyli sami. Ta druhá – mladší – touží spíše po seberozvoji a poznání. V obecné rovině pak tento vývoj souvisí především s demografií.
Co se dočtete dál
- Jaké věkové skupiny Čechů vyrážejí na dovolenou samy nejčastěji a proč.
- Které destinace jsou mezi sólo cestovateli nejoblíbenější.
- Jak cestovní kanceláře mění své nabídky, aby vyhověly jednotlivcům.
- Proč demografické změny v Česku podporují růst trendu samostatného cestování.
