TRNAVA A OKOLÍ
Jedinečné zážitky milovníkům Vánoc přinese adventní Trnava. V prosinci nabízí návštěvníkům unikátní zážitek – středověké adventní trhy pod bazilikou svatého Mikuláše, které vracejí město do atmosféry 15. století, už tehdy si je oblíbil i král Zikmund Lucemburský. Návštěvníci tu sledují řemeslníky při práci, ochutnávají jídla připravovaná nad ohněm a děti nejspíš zaujmou zvířata i představení středověkých bavičů. Napsat si také mohou vánoční vzkaz – pěkně postaru husím perem a inkoustem.
Velkým lákadlem jsou výstupy na městskou věž s lucernami. Během adventu se konají každé úterý a pořádá je Region Trnava. Návštěvníky čeká 143 schodů, které musí překonat, aby se dostali na vrchol a mohli si vychutnat nejkrásnější a nejvýše položenou vyhlídku ve městě Trnava. Průvodce v historickém kostýmu je provede historií města, z ochozu se jim otevírá dechberoucí pohled na rozsvícené centrum.
„Na lampáše se vždy velmi těším. Schod po schodě vás přenese do dob hlásných, strážných a hodinářů, kteří kdysi věž obývali. Zažijeme ji přesně tak, jak kdysi oni. Třešničkou na dortu je prohlídka historického a funkčního hodinového mechanismu,“ říká Slavomír Dzvoník z Regionu Trnava.
Atraktivním cílem pro návštěvníky je i Světlo noci vánoční pod Smolenickým zámkem. Pořádají jej místní včelaři a nabízí světelnou podívanou s „mluvícím úlem Ambrózem“, kvartetem zpívajících úlů a sedmimetrovým stromkem složeným ze 300 úlů. Zahrada voní medem, perníčky i horkou medovinou, návštěvníci si mají možnost vychutnat vánoční zelňačku a světelné instalace. „Mohou se vyfotit u stromu života a magickou chvíli zažijí i u kouzelného stromu přání. Každý tu může přidat svůj vlastní vzkaz,“ doporučují organizátoři.
Extra tip: Kouzlo Skalického rubínu
Milovníci vína by rozhodně neměli odjet z Trnavského kraje, aniž by ochutnali místní odrůdu z vyhlášených městských vinohradů ve Skalici. Vzniká z Frankovky modré, Svatovavřineckého a Modrého Portugalu, které rostou na půdě sopečného původu. „Skalický rubín je víno, které spojuje kraj, lidi i tradici,“ říká vinař Ľudovít Bránecký. Vyhlášený je tu ale i trdelník – oba výrobky mají nejvyšší evropskou ochranu Chráněné označení původu.
ZÁHORIE
Dalším lákadlem jsou Vánoce na Holíčském zámku. Návštěvníci tu nasají adventní atmosféru přímo v bývalém císařském sídle Habsburků. Akce je zaměřena především na rodiny s dětmi, které si chtějí užít sváteční chvíle plné hudby, pohádek i historie. Nechybí vánoční trhy, tvořivé dílny, hudební a divadelní vystoupení, prohlídky zámku ani pohádkový průvod. K nahlédnutí jsou také reprezentační sály, kaple a sklepení.
ŽITNÝ OSTROV
Pro ty, kdo raději relaxují v teplé vodě, je ideální Žitný ostrov – největší říční ostrov Evropy. Krásné Vánoce si je tu možné užít i v jednom z nejlepších slovenských autokempů. Tamější aquaparky nadchnou termální vodou a množstvím bazénů a atrakcí, díky kterým si přijde každý na své po celý rok.
MATÚŠOVA ZEM
Pokud zavítáte do Galanty, zastavte se u neogotického zámku rodu Esterházyů, přestavěného v roce 1861. Zámek je dominantou místa a symbolem celé oblasti. V obnovených prostorách sídlí galerie, turistické centrum a pamětní pokoje zpěváka Karola Duchoně a skladatele Zoltána Kodálya. Návštěvníci zde objeví také sbírku starých gramofonů a šelakových desek.
Jih Trnavského kraje nabízí i zajímavou mlynářskou historii. Poznat ji lze díky unikátním technickým památkám přístupným veřejnosti, například zrekonstruovanému vodnímu mlýnu v Tomášikovu s expozicí o historii mlynářství a novým návštěvnickým centrem. Na tradici navazuje i Vlastivědné muzeum v Galantě, které představuje vývoj řemesel i život v regionu. Výlet lze zakončit v místních čárdách – hostincích s domácí kuchyní.
PIEŠŤANY A OKOLÍ
Lázeňské město Piešťany láká návštěvníky po celý rok, v zimě se však promění na pohádkové místo. Adventní trhy na Kúpeľním ostrově lákají na slovenské speciality, živý betlém a atmosféru doplněnou světly a hudbou. Lázeňský odpočinek můžete spojit s procházkami po kolonádě či koupelí v termálních pramenech.
Ti, kdo chtějí poznat více, mohou vyrazit do Krakovan. Sídlí zde muzeum Za krakovskú bránu s ukázkami paličkované krajky, která je součástí nehmotného kulturního dědictví Slovenska. Během adventu se tu přibližují lidové zvyky a zapalují svíce. Blízký Hlohovský zámek ožívá trhy, koncerty a komentovanými prohlídkami o rodu Erdődyů – návštěvníci mohou spojit vánoční pohodu s objevováním historie.
Celý region Trnavského kraje během adventu nabízí pestrou paletu zážitků – od středověkých trhů a světelných instalací přes víno, lázně a mlynářskou historii až po šlechtická sídla. Každé místo tu vypráví svůj vlastní příběh o tradici, světle a vánočním klidu.
