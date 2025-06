Kdo je váš typický Cirrus pilot – majitel letadla?

Většina našich klientů jsou podnikatelé, kteří si uvědomují hodnotu svého času, do kterého rádi investují. Chtějí letadlem cestovat stejně bezpečně a komfortně jako autem. Bez toho, aby ztráceli čas na cestách, spali po hotelích, čekali mezi davy či riskovali zpoždění. Jejich prioritou je sejít se večer doma s rodinou, nocovat ve vlastní posteli, zároveň zvládnout třeba tři obchodní schůzky během dne – jednu na Slovensku, druhou v Německu a třetí v Česku. Mnozí z nich nemají na začátku k pilotování žádný zvláštní vztah, protože jim chybí zkušenosti. Ale jak říkáme: S jídlem roste chuť. Jakmile začnou létat, často se z toho stane vášeň. Naučí se využívat letadlo i k soukromým účelům, třeba na víkendové výlety k moři nebo do hor. Tři hodiny v autě totiž odpovídají přibližně 45 minutám v letadle.

V čem jsou letadla vaší značky unikátní?

V základu DNA strojů jsou bezpečnost, komfort a neustálé inovace. Cirrus je nejprodávanější značka letadel ve své kategorii. To díky jedinečným bezpečnostním prvkům, jako jsou celoletadlový záchranný padákový systém pro případ neřešitelné situace nebo automatický systém přistání v případě zdravotní indispozice pilota. Dále disponuje airbagy, elektronickou stabilitou, protivývrtkovým křídlem navrženým NASA, protisrážkovými systémy, systémem odmrazování a podobně. Na druhou stranu, osmdesát procent nehod působí lidský faktor. Proto má Cirrus síť certifikovaných auditovaných Cirrus Training Center spolu s jedinečnými interaktivními pomůckami pro výuku.

Co všechno je potřeba zvážit před koupí?

Nejdůležitější otázka zní: Budu chtít časem létat sám, nebo využívat pilota? Stejně jako: Kolik míst většinou potřebuji a jaká bude nejčastější typická destinace? Největší chybou je koupit si počet sedadel, která nevyužijete, případně si pořídit starší levné letadlo a očekávat, že bude sloužit jako nové. V rámci podpory prodeje nabízíme Cirrus Worry Free Ownership – Cirrus vlastnictví bez starostí. Připravíme pro majitele veškerou podporu od začátku – dovoz, proclení, pojištění, hangárování, údržbu, služby pilota pro lety majitele. Dále zajistíme samotný výcvik, náhradní letadlo z flotily či případné využití volné kapacity letadla pro snížení ročních fixních nákladů nebo jejich úplné pokrytí.

Financování letadla Cirrus je díky malému poklesu ceny a dobré likviditě dnes možné až na 10 let, se splátkou cca 6–10 000 eur měsíčně a úrokem kolem čtyř procent. Letadla jsou navíc druhá odpisová skupina jako auta a Cirrus má obvyklou ztrátu hodnoty cca 20 procent za pět let.

Jak dlouho trvá získání pilotní licence a kolik za ni klient zaplatí?

Základní pilotní výcvik trvá několik měsíců. Ten umožní létat za dobrého počasí. Poté je možné získat jednoduchou kvalifikaci pro lety podle přístrojů – takzvaný instrument rating –, která umožňuje pilotovat stroj i za zhoršených meteorologických podmínek. Příprava není teoreticky náročná, větší důraz klademe na praxi. Náklady záleží na konkrétním typu výcviku, zručnosti pilota i na tom, kolik ze cvičení si odlétá ve vlastním letadle. Ceny za výcvik se pohybují v řádu několika set tisíc korun. Za rok až dva je majitel letadla schopný být samostatný pilot s přístrojovou kvalifikací.

Jaké jsou výhody vlastního letadla oproti běžnému létání s aerolinkami?

Obrovská časová flexibilita a časová úspora, svoboda a bezpečnost. Letadlo čeká na vás, ne vy na něj. Nemusíte být dvě hodiny před odletem na letišti, procházet check‑inem v davech lidí ani čekat na zavazadla po přistání. Létáte z malých letišť s jednoduchým nástupem přímo z auta do letadla a už zde ušetříte spoustu času. Máte možnost přistát na menším travnatém letišti blíže svému cíli s možností vyhnout se zácpě. Třeba z Točné nebo Příbrami do Sv. Mořice nebo na Bled se dostanete za hodinu a půl. Let do slovinské Portorože či do Chorvatska trvá hodinu a půl až dvě, autem byste jeli osm. Klienti si často domlouvají schůzky rovnou na letištích ve VIP salonku nebo restauraci, kde mají zázemí, případně využívají místní taxi. Navíc mají výrazně vyšší šanci, že po příjemném letu stráví večer už doma a vyspí se ve vlastní posteli.

Kolik stojí Cirrus a jeho provoz?

Investice do základního modelu SR20 začíná přibližně na 700 000 dolarech, SR22 stojí kolem 1,1 milionu, přeplňovaná turboverze 1,4 milionu. Vision Jet přibližně 3,2 milionu dolarů. Zajímavostí je, že už základní model je vybavený padákovým systémem CAPS a autopilotem se systémem elektronické ochrany, která funguje podobně jako stabilizační systém u auta. Když se pilot pokusí letadlo příliš naklonit na stranu nebo stoupá nepřiměřeně rychle a hrozil by pád do vývrtky, systém zasáhne a letadlu manévry nepovolí. Všechna letadla si ale majitelé kupují plně vybavená včetně klimatizace, satelitního datalinku pro počasí a telefonování a pětileté záruky.

Roční provozní náklady u pístového modelu se pohybují mezi půl až milionem korun. Hodinové náklady včetně paliva, údržby, hangárování a pojištění vycházejí na cca 6 –10 tisíc korun podle počtu nalétaných hodin a místních nákladů třeba na hangár a podobně. Nabízíme také možnost pronajmout si letadlo pro naše předváděcí lety, využít jeho volnou kapacitu, když s ním klient nelétá. V takovém případě dáváme stroj k dispozici pouze našim vyškoleným pilotům a výnos pokryje část fixních nákladů.

Text vznikl ve spolupráci se společností Cirrus Aircraft CZ.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.