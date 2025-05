Co je pro vojáka na válečném poli nejdůležitější? Aby nebyl nejlépe vůbec vidět. V moderních konfliktech už ale nestačí obyčejné maskování, je třeba zabránit odhalení například prostřednictvím dronu s termokamerou. Firma 4M Tactical, která patří do skupiny Colt CZ, tak přišla nedávno se speciálním pončem InfraHex, které dokáže maskovat až 96 procent tepelné stopy uživatele.

„Neviditelný“ plášť je navíc ušit tak, že z něj teplo může nepozorovaně odcházet, takže nehrozí vojákovo přehřátí. V rámci sbírky Dárek pro Putina se navíc skupina Colt CZ zavázala, že za každé pončo, na které se vyberou prostředky, přidá jedno zdarma. Ve firmě už ale chystají další inovace. „Kolegové ze 4M se chystají textilii využít i na výrobu,neviditelných‘ stanů či maskovacích plachet na bojovou techniku včetně vozidel,“ prozrazuje Eva Svobodová, ředitelka pro vnější vztahy společnosti Colt CZ Group.

Ta zajišťuje českým i světovým ozbrojeným složkám palné zbraně, granátomety, střelivo, munici, balistickou ochranu, ale i termoochranu proti odhalení. „Když bude náš stát v ohrožení, armádě dodáme náboje v rámci dnů,“ říká Svobodová.

Je Colt CZ připravený na požadavky ozbrojených složek v souvislosti s válkou na Ukrajině?

Naprosto. Ještě před lety plynulo 70 procent našich tržeb z prodejů komerčnímu sektoru a jen 30 procent činila spolupráce s ozbrojenými složkami. Loni dosahovaly naše tržby 22,4 miliardy korun a z toho polovina se týkala dodávek armádám a policejním složkám. Díky loňské akvizici tradičního českého výrobce střeliva Sellier & Bellot jsme schopni komplexních dodávek – od palných zbraní, střeliva a munice po balistickou ochranu. Naše české značky, tedy Česká zbrojovka a Sellier & Bellot, patří nejen k tuzemskému rodinnému stříbru, ale také k důležitým hráčům evropského i světového obranného průmyslu.

V současnosti dodáváme desítkám ozbrojených složek a jsme součástí obranyschopnosti Česka i Evropy. Díky krátkému dodavatelskému řetězci dokážeme rychle reagovat na tuzemské i zahraniční poptávky. Například Sellier & Bellot má s Ministerstvem obrany ČR podepsanou smlouvu na mobilizační dodávky, což znamená, že v případě ohrožení státu dodáme náboje v podstatě okamžitě. I přes aktuální nedostatek některých surovin na světových trzích, zejména střelného prachu, má Sellier & Bellot veškeré vstupy zajištěny. Snažíme se o co nejtěsnější dialog s armádami a policejními složkami, abychom mohli výrobní kapacity efektivně plánovat.

Vašimi náboji střílí kromě českých vojáků i rakouská, španělská, nizozemská a řada dalších armád. Vaše zbraně pak používají policisté mimo jiné ve Finsku, Maďarsku, Rumunsku, Portugalsku či Malajsii. O co mají vaši zákazníci nyní největší zájem?

Pro naše zákazníky z řad ozbrojených složek je zásadní plnění dodávek v dohodnutých termínech, což se nám daří. Významným trendem, který souvisí se současným geopolitickým vývojem, je požadavek zákazníků na maximální soběstačnost při vyzbrojování, to znamená na výrobu na území jejich státu. My máme schopnost tento požadavek naplnit. Příkladem je výroba pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P‑10 a dalších produktů České zbrojovky v Maďarsku, které dodáváme maďarským ozbrojeným složkám. S maďarským státem jsme založili joint venture podnik, kde držíme 51 procent akcií. Naše puška CZ BREN 2 se také od podzimu 2024 montuje na Ukrajině, poté co byla úspěšně prověřena bojem a Ukrajina si ji následně vybrala pro technologický transfer. Loni jsme také uskutečnili montáž několika druhů zbraní České zbrojovky v Rumunsku a jsme připraveni podobný model realizovat na Slovensku, v Jižní Koreji a v dalších zemích.

Eva Svobodová Je ředitelkou pro vnější vztahy a mluvčí společnosti Colt CZ Group SE. Před příchodem do Colt CZ v roce 2018 působila na seniorních pozicích v oblasti obranné a bezpečnostní politiky, analýzy a strategické komunikace v centrále NATO v Belgii, na Ministerstvu obrany ČR či v policejní misi EU v Afghánistánu. Má doktorát z mezinárodních vztahů z Old Dominion University, Norfolk, USA.

Umíme přenést naše znalosti a dovednosti a vyškolit zahraniční pracovníky, což je naše velká výhoda, protože takovou schopnost nemají všichni výrobci. Za všechny zbraně vyrobené v zahraničí samozřejmě stoprocentně ručíme a musí projít všemi potřebnými zkouškami, aby byly perfektně funkční.

Zároveň se naší dceřiné společnosti Colt CZ Defence Solutions podařilo přenést technologii výroby střepinových ručních granátů od rakouské společnosti Rheinmetall ARGES do České republiky. Tento proces zahrnoval instalaci a spuštění nové výrobní linky a také zajištění všech komponentů potřebných pro výrobu. V roce 2024 dodala společnost Colt CZ Defence Solutions armádě ČR 100 000 kusů těchto granátů vyrobených v České republice, do roku 2027 dodá až 500 000 kusů ručních granátů, přičemž zapojení domácího průmyslu v současnosti dosahuje 60 procent.

Neustále inovujeme, například v oblasti střeliva je už dnes samozřejmostí možnost dodat ozbrojeným složkám náboje, při jejichž používání nedochází k uvolňování žádných těžkých kovů nebo sloučenin, a nepředstavují tedy nebezpečí pro lidské zdraví.

Nedávno jste představili už třetí generaci pušky BREN. V čem je jiná než její předchůdkyně?

Do modelu BREN 3 jsme promítli poznatky vojáků přímo z ukrajinského bojiště a dalších uživatelů z řad ozbrojených složek. Už BREN 2 byl přelomový produkt, zejména ve snadnosti ovládání. Třetí generace má ještě lepší ergonomii, intuitivní ovládací prvky a zároveň je ještě odolnější vůči náročným podmínkám na bojišti. Samotné testování hodně napoví, co musí zbraň vydržet. Během testů ji zasypeme pískem, ponoříme do bláta a slané vody, provádíme zkoušky za vysokých a nízkých teplot a také pádové zkoušky, což znamená, že zbraň pouštíme z různé výšky na zem. Inovace spočívají i v její větší variabilitě, co se týká délky hlavně a předpažbí, aby se na pušku dalo navěsit více příslušenství. Voják v poli totiž potřebuje, aby zbraň mohla nést například optické zaměřovače, noční vidění a další pomocná zařízení.

Vaše skupina dlouhodobě pomáhá Ukrajině. Můžete popsat konkrétní formy spolupráce?

Ukrajinu podporujeme od samého začátku války dodávkami ručních palných zbraní, střeliva, munice, balistické ochrany, dodali jsme také úpravny vody. Dále máme dva běžící projekty spolupráce s místním obranným průmyslem: vedle již zmíněné montáže pušek CZ BREN 2 na Ukrajině připravuje společnost Sellier & Bellot dodávku technologií pro ukrajinský obranný průmysl pro místní výrobu malorážového střeliva.

Pokud se bavíme o pomoci formou darů, kromě již zmíněného ponča, kde jsme ke kaž­dému vybranému kusu darovali další kus, uspořádali jsme několik charitativních aukcí, na nichž jsme nabídli naše limitované edice zbraní s tím, že výtěžek šel na podporu Ukrajiny. Naše společnost 4M několikrát dodala na Ukrajinu zdarma vybavení pro vojáky v podobě taktického oblečení, batohů a dalšího příslušenství.

Když se ohlédnete za posledními lety, co považujete za největší milník nebo přelom v historii skupiny Colt CZ?

Vnímám tři milníky, které nás definují a budou dál definovat do budoucna. Tím prvním byl náš vstup na pražskou burzu v roce 2020. Tímto krokem jsme získali kapitál na další růst a zároveň jsme si tím připravili cestu pro posílení vztahů se zákazníky ze státního sektoru napříč Evropou a světem, protože jsme prokázali svou absolutní transparentnost. Dalším významným milníkem byla akvizice ikonického amerického výrobce palných zbraní Colt zároveň s jeho dceřinou společností Colt Canada.

Stali jsme se tak dodavatelem americké a kanadské armády i desítek dalších armád po celém světě. Navíc díky akvizici máme nyní výrobu v USA, což byl náš dlouhodobý cíl. Třetím milníkem je loňská akvizice českého rodinného stříbra Sellier & Bellot, což je významný světový hráč ve výrobě střeliva, který letos slaví 200 let od založení.

Kde vidíte příležitost pro další růst skupiny?

V první řadě chceme dál velmi úzce spolupracovat s českou armádou a dalšími českými ozbrojenými složkami. Spolupráce s nimi je velmi důležitá reference pro naše další úspěchy v zahraničí. Sledujeme také, že současný geopolitický vývoj zvyšuje zájem států investovat do obrany, což vnímáme jako příležitost, a to nejen v zemích NATO a EU, ale také například v Asii.

Do budoucna chceme ještě více fungovat na bázi takzvaného one stop shop, tedy nabízet ozbrojeným složkám celé balíčky v podobě zbraní, střeliva, munice, příslušenství a balistické ochrany. Zároveň dále vyhodnocujeme akviziční příležitosti v našem oboru i oborech souvisejících, jako jsou optika a optoelektronika. Ohledně akvizic jsme ale velmi disciplinovaní, pouštíme se jen do toho, co má ekonomický smysl a nabízí přirozené synergie, které dokážeme využít. A vždy máme na zřeteli tvorbu hodnoty pro akcionáře.

