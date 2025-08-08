Za čtyři týdny už začne škola a za dva měsíce Microsoft oficiálně ukončí podporu operačního systému Windows 10, který stále běží na víc než 40 procentech počítačů na světě. To znamená, že přišla nákupní sezona notebooků.
Výrobci se snaží nalákat zákazníky na slevy, ale hlavní důvod ke koupi počítače nemůže být pouze v nižší ceně. Přechod na nový počítač s podporovaným systémem také neznamená povinnost koupit si počítač s Windows. O své se hlásí hlavně Apple, který k novým MacBookům nabízí studentům v ceně i sluchátka. Jak tedy vybrat správně – a je to vůbec nutné?
Co se dočtete dál
- Na co si dát pozor při výběru nového počítače nejen pro studenty?
- Které konkrétní modely můžeme doporučit a jaké jsou mezi nimi MacBooky?
