Za čtyři týdny už začne škola a za dva měsíce Microsoft oficiálně ukončí podporu operačního systému Windows 10, který stále běží na víc než 40 procentech počítačů na světě. To znamená, že přišla nákupní sezona notebooků.

Výrobci se snaží nalákat zákazníky na slevy, ale hlavní důvod ke koupi počítače nemůže být pouze v nižší ceně. Přechod na nový počítač s podporovaným systémem také neznamená povinnost koupit si počítač s Windows. O své se hlásí hlavně Apple, který k novým MacBookům nabízí studentům v ceně i sluchátka. Jak tedy vybrat správně – a je to vůbec nutné?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Na co si dát pozor při výběru nového počítače nejen pro studenty?
  • Které konkrétní modely můžeme doporučit a jaké jsou mezi nimi MacBooky?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.