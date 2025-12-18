Majitelé globálního herního hitu PUBG zavřeli své pražské studio Vector North. Korejská společnost Krafton rozhodla o ukončení vývoje chystané online hry Gold Rush. Na novém titulu se středně velkým rozpočtem pracoval tým čtyřiceti lidí.

Konec studia přišel jen několik měsíců poté, co korejský Krafton investoval přibližně 11 miliard korun do japonské reklamní společnosti ADK. Ta patří mezi největší producenty anime a má Kraftonu zajistit silnější postavení na asijském trhu a snížit závislost na herním průmyslu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakou hru připravovalo studio Vector North.
  • Proč herní průmysl zažil obří vlnu propouštění.
  • Jak se daří českému hernímu průmysl a v jakém českém studiu se ještě propouštělo.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.