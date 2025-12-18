Majitelé globálního herního hitu PUBG zavřeli své pražské studio Vector North. Korejská společnost Krafton rozhodla o ukončení vývoje chystané online hry Gold Rush. Na novém titulu se středně velkým rozpočtem pracoval tým čtyřiceti lidí.
Konec studia přišel jen několik měsíců poté, co korejský Krafton investoval přibližně 11 miliard korun do japonské reklamní společnosti ADK. Ta patří mezi největší producenty anime a má Kraftonu zajistit silnější postavení na asijském trhu a snížit závislost na herním průmyslu.
Co se dočtete dál
- Jakou hru připravovalo studio Vector North.
- Proč herní průmysl zažil obří vlnu propouštění.
- Jak se daří českému hernímu průmysl a v jakém českém studiu se ještě propouštělo.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.