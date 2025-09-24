Konica Minolta během posledních 20 let výrazně diverzifikovala své aktivity a proměnila se v poskytovatele všestranných technologií od IT infrastruktury přes digitalizační služby až po bezpečnostní systémy. „Tisk je stále důležitou součástí naší produkce, ale budoucnost už vidíme jinde,“ říká Pavel Štěpán, obchodní ředitel společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech. Klíčovým důvodem změny strategie a hledání nových obchodních příležitostí byla nutnost přizpůsobit se klesajícím počtům tištěných dokumentů a současně rostoucímu potenciálu v oblasti digitalizace, automatizace a technologií využívajících umělou inteligenci.
Jak velkou část vašeho byznysu dnes tvoří tisk?
Na světovém trhu i v Česku působíme jako dodavatel tiskových řešení dlouho a tisk pořád tvoří velkou část našich příjmů, zhruba 60 procent. Ale ten poměr se rok od roku mění. Ne proto, že bychom tisk opouštěli – ale protože ostatní oblasti našeho podnikání rostou rychleji. Tisk zůstává silný hlavně ve veřejné sféře a středních firmách, kde tištěné dokumenty stále mají svou roli i z legislativních důvodů. Tiskárny pro kanceláře tedy stále vyrábíme, ale jde o multifunkční zařízení, která jsou stále více využívána ke skenování, tedy digitalizaci. A právě z důvodu digitalizace předpokládáme v oblasti firemního tisku stabilní, nebo spíše klesající vývoj.
Jiná je situace u těch opravdu velkých, už více specializovaných tiskových strojů. Výrazný potenciál pro další růst vidím zejména v přechodu z ofsetových na digitální technologie. Tato zařízení jsou menší, variabilnější, a hlavně se přizpůsobují požadavkům trhu. Totéž se týká oblasti větších inkoustových tiskových strojů běžných pro klasické tiskárny. Zde pozorujeme trend, kdy si tyto stroje začínají výrobní firmy zařazovat přímo do výrobního procesu. Tato injektová zařízení dokážou potisknout jakýkoli obalový materiál v různém designu, personalizovaně a plasticky.
Pokud 60 procent vašeho obratu tvoří tisková řešení, co je těch zbývajících 40 procent?
Druhý největší podíl na tržbách mají IT služby spojené s automatizací procesů. Jak jsem zmínil, ve všech segmentech se digitalizuje, a bylo zcela logické nabídnout klientům k tisku a skenování i řešení dalšího zpracování digitalizovaných dat. Tímto směrem se vydala naše matka a také v Česku jsme se začali poohlížet po vhodném partnerovi. V roce 2015 jsme koupili společnost Webcom, což, jak ukazují loňské výsledky, byla nejlepší akvizice Konica Minolta v Evropě. Vznikla Konica Minolta IT Solution Czech, která se na obratu české skupiny podílí asi 25 procenty a zaměřuje se na automatizaci zejména ve spojení s ERP a CRM systémy.
Softwarové nástroje využívají umělou inteligenci, automaticky předávají vytěžená data z dokumentů do dalších podnikových systémů, šetří čas a zvyšují bezpečnost. Příkladem může být námi vyvinutý software Fleetman, který společnosti Rohlík.cz umožnil o 50 procent zrychlit přípravu na výjezd jejich flotily 2500 vozů k zákazníkům a vyhledání vhodného vozu v databázi je nyní pětkrát rychlejší.
Pavel Štěpán
obchodní ředitel, Konica Minolta Business Solutions Czech
Má přes 20 let zkušeností v oblasti strategického řízení, rozvoje obchodu a inovací v telekomunikacích, tiskovém průmyslu a technologiích na evropské úrovni.
Obchodním ředitelem Konica Minolta Business Solutions Czech je 12 let, pět let zastává tuto pozici i na Slovensku, kde je současně jednatelem. Od roku 2022 řídí společnost také v Bulharsku.
Vystudoval Technickou fakultu ČZU v Praze a Ohio State University.
Krom toho, jelikož vaše firma byla vždy silná v optice, nabízíte i chytré kamerové systémy. Co všechno umí?
Chytré kamery patří mezi nejrychleji rostoucí segment naší nabídky. Už dávno nejsou jen pasivníma „očima“ – jde o komplexní zařízení s vlastní integrovanou inteligencí. Naše kamery dokážou v reálném čase například analyzovat pohyb na stavbách, hlídat a směrovat pohyb nákladních vozů a manipulační techniky v logistických centrech, monitorovat výrobní linky a sledovat, zda nejsou výrobky poškozené a odpovídají normám. Ale umí také detekovat zbraně, osvědčují se v dopravě, dokážou rozpoznávat registrační značky vozidel. V maloobchodě pomáhají s optimalizací provozu a snižováním ztrát, ve zdravotnictví například se vzdáleným měřením teploty či s kontrolou pacientů. To je mimochodem jeden z nejnovějších trendů v Asii a západní Evropě a významné usnadnění a podpora práce zdravotních sester. Kamery dokážou mimo jiné okamžitě upozornit například na rizikové situace, jako je pád pacienta nebo opuštění pokoje, ovšem při dodržení zásad ochrany osobních údajů v duchu GDPR.
Uvedete ještě nějaké příklady?
Třeba na velkých stavbách často instalujeme kamerové systémy pro monitoring pohybu pracovníků i strojů. V reálném čase vyhodnocují, zda jsou všichni na svém místě a nejsou nebezpečně blízko nějakého stroje nebo zakázaného prostoru, zda nosí správné ochranné pomůcky a podobně. V případě zjištění rizika systém automaticky informuje odpovědné osoby a zahájí potřebná opatření. Naše termokamery hrají také významnou roli při ochraně zdraví a bezpečnosti. Umí detekovat zvyšující se teplotu ve sledované oblasti, identifikují například přehřívání serverů v datových centrech či baterií v elektromobilech, což výrazně snižuje riziko požáru. Jako jediní na světě jsme s naším řešením a kamerami Mobotix s umělou inteligencí získali pro český a slovenský trh certifikaci EN 54‑10 pro plamenný požární hlásič. To znamená, že naše termální kamerová řešení jsou vhodná pro nahrazení či doplnění hlásičů v rámci systémů elektrické požární signalizace.
Jak se daří českému zastoupení firmy a jak si český způsob práce rozumí s tím japonským?
Česká pobočka má v rámci skupiny Konica Minolta významné a respektované postavení. Kromě péče o domácí trh řídíme z Česka také pobočky a aktivity na Slovensku, v Bulharsku, Řecku, Gruzii, na Ukrajině a v dalších státech střední a východní Evropy. Náš přínos podle mého názoru spočívá hlavně v naší kreativitě a v kombinaci vzdělanosti a šikovnosti. Dokážeme hledat nové cesty, nebojíme se udělat chybu, poučit se z ní a díky tomu najít nejefektivnější řešení. Češi jsou koneckonců historicky technicky vyspělý, strojařský národ s vysokou vzdělaností a nám se naštěstí stále daří získávat nové zaměstnance či studenty přímo z vysokých škol, se kterými úzce spolupracujeme.
Japonci jsou zase velmi precizní a koncepční. Zakládají si na systému, na jeho dodržování a vždy drží slovo. Naše kreativita podpořená českým kutilstvím se jim líbí a mnoho postupů a řešení od nás přebírají a následně je dovedou k dokonalosti. A toto propojení kultur se pozitivně odráží i ve fungování firmy.
