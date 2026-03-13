Již čtvrtým rokem se česká města a vesnice mohou přihlásit do soutěže Zelená obec roku 2026. Ta pravidelně oceňuje jejich inovativní přístup k udržitelnému rozvoji. Organizátorem soutěže je ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami. Banka mezi vítěze rozdělí až 1,5 milionu korun. Cílem je motivovat obce nejen k udržitelnosti, ale také ochraně přírody a aktivnímu zapojování místních komunit.
Máte zajímavé řešení hospodaření s odpady, vodou a energiemi, nebo modernizace veřejných budov, dostupného bydlení či revitalizaci krajiny? „Pak se určitě přihlaste do naší soutěže,“ lákají organizátoři.
Obce nyní mají možnost se do soutěže přihlásit až do 29. března, poslední termín pro podání přihlášek byl o týden prodloužen.
„Počet obcí, které zavádějí různá řešení pro udržitelný rozvoj, dlouhodobě roste. Stále více samospráv klade důraz na ochranu životního prostředí, hledá cesty k efektivnějšímu hospodaření s energiemi nebo využívání obnovitelných zdrojů. Prodloužení termínu umožní zapojit se i samosprávám, jež o účasti dosud uvažovaly nebo své projekty ještě finalizují,“ vysvětluje Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za komerční bankovnictví.
Záštitu soutěži poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman, Svaz měst a obcí ČR a Česká rada pro šetrné budovy.
„Těší mě, že vznikají iniciativy soukromého sektoru, jako je soutěž Zelená obec roku, která oceňuje projekty samospráv, jež přispívají k naplňování enviromentálních cílů a mohou inspirovat další obce napříč celou Českou republikou,“ říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
Hledá se Zelená obec roku 2026. Města a vesnice mohou opět soutěžit se svými inspirativními projekty
„Obce a města hrají v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji zcela zásadní roli. Soutěž Zelená obec roku podle mě dobře ukazuje, že i lokální projekty mohou mít velký dopad – ať už jde o hospodaření s energiemi, péči o veřejný prostor, šetrné nakládání s vodou či zapojení místních obyvatel. Řada takových projektů navíc vzniká i s podporou Státního fondu životního prostředí ČR. Proto si velmi vážím toho, že mohu nad touto iniciativou v letošním roce převzít záštitu,“ uvádí Valdman.
Hlavní kategorie budou i letos rozděleny podle velikosti obce. V minulém ročníku zvítězila v kategorii nad 1000 obyvatel Ratiboř na Vsetínsku. V kategorii do 1000 obyvatel Rudíkov na Třebíčsku a v kategorii statutárních a velkých měst vyhrál Havlíčkův Brod.
Rudíkov zaujal porotu například využitím dešťové vody, výstavbou nájemních bytů pro mladé rodiny či vybudováním dočišťovacích tůní. Ratiboř pak propracovaným motivačním systémem ve sběrném dvoře, kde využívá i suť, ze které si obec sama vyrábí stavební materiál, či vybudováním polyfunkčního komunitního centra. Město Havlíčkův Brod ocenila porota mimo jiné za revitalizaci městského parku, stavbu čistírny odpadních vod, která zároveň produkuje bioplyn, či za zahradu smyslového vnímání u domova pro seniory, která umožňuje setkávání všech generací – dětí, seniorů a široké veřejnosti.
Vítězem kategorie Sociální počin roku se staly Ostopovice na Brněnsku. Zaujaly například výstavbou nové obecní knihovny, která se stala opravdovým kulturním centrem obce.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 4. června v rámci odborné konference Udržitelná budoucnost obcí v kampusu ČSOB v pražských Radlicích.
Více informací o soutěži a možnostech přihlašování najdete na www.zelenaobecroku.cz.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist