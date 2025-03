Z nejvyšší terasy budovy NHQ, kde sídlí banka ČSOB, je to celé jako na dlani. „Do dvou let bude z protější stráně bezbariérový vstup do metra a tady dole chceme následně připravit nové náměstí,“ ukazuje Aleš Blažek zapáleně do okolí, když představuje plány na přestavbu a rozšíření stanice metra Radlická. Jako generální ředitel a předseda představenstva banky dal zelenou k plánu stavby nového vstupu do metra a Radlického náměstí, který má vyjít na nižší stovky milionů korun a dál rozvinout Radlické údolí, kde postupně vznikne nejen další rezidenční development, ale také třeba nejvyšší kancelářská dřevostavba v Česku.

Proč jste se rozhodli investovat do nového výstupu z metra na Radlické a vybudování nového náměstí?

Chceme, aby přístup do metra byl bezpečnější, kultivovanější a funkčnější. Začali jsme už budovat průchod pod Radlickou ulicí, který umožní poprvé vyjít z metra rovnou směrem k Prokopskému údolí a který by měl být hotový na začátku ledna 2027. Uvnitř bude mít zakomponované obchody, bude plně bezbariérový a zároveň umožní lepší přístup obyvatelům do ulice Kurtvirtova a vůbec do nově rozvíjeného území tímto směrem. Dnes slouží stanice k obsluze zhruba osmi tisíc lidí, ale díky výstavbě společností Skanska nebo Penta by tady mělo brzy bydlet a pracovat až o dvacet tisíc lidí více. Vzniká tu menší okresní město v docházkové vzdálenosti od stanice Radlická a my proto chceme pokračovat v rozvoji Radlického údolí.

Generální ředitel bankovní skupiny ČSOB Aleš Blažek. Foto: Honza Mudra

Jak ten nápad vznikl?

Na zdejším rozvoji se podílíme už více než dvacet let, na novém vstupu do metra se podílí také Praha 5 a Dopravní podnik hlavního města Prahy, ale s komplexním rozvojem celého zdejšího území počítal od počátku i Josef Pleskot, který stojí za architekturou naší budovy NHQ. Je skvělé číst zápisy z jednání, které na počátku našeho století vedl s tehdejším šéfem ČSOB Pavlem Kavánkem, ve kterých se ukazuje přesah celé jejich myšlenky zdejší území strategicky rozvíjet. Byla to výjimečná doba i v tom, že jsme vůbec mohli získat okolní pozemky. Koupili jsme část parku, o který se staráme, náměstí i pozemky pro další development. A celá ta původní vize se postupně naplňuje.

