Deset kilometrů od dálnice D1 a Velkého Meziříčí leží obec Rudíkov. Její název je odvozen od stříbrné rudy, která se údajně těžila v místech bývalé staré školy. Současná základní škola je pojmenovaná po dřívějším prezidentovi Ludvíku Svobodovi, jenž se narodil v nedaleké vesnici Hroznatín, kde je také jeho rodný dům s muzeem. Na rudíkovské škole je fotovoltaická elektrárna o výkonu 47 kilowattů. Energií zásobuje nejen tuto budovu, kde se v suterénu nachází i bateriové úložiště o výkonu 30 kW, ale také vedle stojící obecní úřad nebo fotbalové hřiště. Energetická koncepce Rudíkova je též jedním z důvodů, proč se stal Zelenou obcí roku 2025, a to v kategorii Obec do 1000 obyvatel. Celkem ve vesnici žije 760 lidí.

„Myslím si, že je náš projekt fotovoltaické elektrárny inspirativní v tom, jak z ní umíme vyrobenou elektřinu využít. Maximum se snažíme spotřebovat v místě,“ říká starosta Zdeněk Souček. Elektřinu, kterou nespotřebují ve škole, využívají u obecního úřadu i na dobíjení obecního elektromobilu. Zmíněné budovy mají propojené vlastní elektrickou sítí, nemusí tedy platit za distribuci elektřiny.

Na fotbalovém hřišti sice za distribuci platí, ale ne moc, protože tam mají tarif pro tepelné čerpadlo. Vedle vytápění používají elektřinu také k ohřívání vody ve sprchách fotbalistů, v místních pokojích pro ubytované nebo v sauně.

U fotbalových kabin také zachytávají dešťovou vodu, kterou dále používají při zalévání hřiště.

„Zvažujeme i zapojení obyvatel do komunitní energetiky a také výstavbu jedné větrné elektrárny. Tu bychom mohli do budoucna do komunitní energetiky rovněž zapojit,“ uvádí Souček, jenž mimochodem dříve pracoval v nedaleké jaderné elektrárně Dukovany.

Obec si nechala zpracovat místní energetickou koncepci, která jí pomáhá s dalším rozvojem v této oblasti. Co se větrníků týče, vesnice má potenciál dokonce na tři. „Začali bychom ale jen s jedním,“ dodává starosta.

S fotovoltaickou elektrárnou Rudíkov počítá i na nové budově obecního úřadu, která by měla stát v roce 2026. Zatím úřad sídlí v kontejnerovém provizoriu. V nové budově by měla být kromě úřadu také knihovna a Pošta Partner. Projekt navíc počítá i s druhou budovou, kde by vznikly obecní byty a ordinace lékařů. Celé by to fungovalo v pasivním standardu, takže s minimální spotřebou energie.

V obci pracují také na čistění povrchové vody. „Nyní se nacházíme v lokalitě Panáčkův rybník, který jsme v roce 2022 v rámci dotace od ministerstva zemědělství kompletně zrevitalizovali, včetně opravy hráze a vypouštěcího zařízení,“ popisuje starosta. Revitalizaci udělali v rámci projektu přípravy na klimatickou změnu a zadržování vody v krajině. Na projekt dál navazují dva soukromé rybníky, které jsou zarybněné. Obecní dočišťovací rybníky jim zajišťují kvalitní vodu, kterou v minulosti neměly. Dostávaly se do ní totiž zbytky krve z místních jatek. Ta pak ve vodě hnila a zabíjela ryby. Nyní se v dočišťovacích rybnících usadí a neodtéká dál.

Co se nakládání s odpady týče, zavedl Rudíkov, stejně jako ostatní vesnice oceněné v soutěži Zelená obec roku, svoz tříděného odpadu takzvaně „door to door“, tedy přímo z domů. Sváží se papír, sklo, plast a plech. Domácnosti tak nemusí tříděný odpad odnášet do kontejnerů, což se pozitivně projevilo na větší ochotě obyvatel třídit.