Malá velká dědina… píše o sobě obec Ratiboř na svých webových stránkách. Vesnice ležící na Vsetínsku má sice pouze kolem 1800 obyvatel, její projekty ale mohou být inspirativní i pro mnohem větší obce a města. Například patří mezi nejlepší v nakládání s odpady. Obec vytřídí na 70 procent komunálního odpadu. Například Praha v roce 2023 vytřídila jen 32,3 procenta a průměr měst a obcí v Česku se pohyboval kolem 40 procent. Úspěch Ratiboře tkví v tom, že veškerý odpad precizně eviduje, motivuje občany k třídění a sama zpracovává například i suť, ze které vyrábí stavební materiál.

„Myslím si, že by tenhle odpad měl v obcích zůstávat. Hodí se obci a mají o něj velký zájem i obyvatelé, kteří staví,“ říká starosta Martin Žabčík. Se svou vesnicí nyní vyhrál titul Zelená obec roku 2025 v kategorii Obec nad 1000 obyvatel.

Suť mohou obyvatelé ukládat na sběrném dvoře. Obec si na něj dvakrát ročně půjčuje drtič kamení z nedalekého kamenolomu. „Ze suti tu děláme celkem tři frakce, od písku až po tu hrubou. „Využíváme je potom při stavbách, hlavně na komunikace a chodníky. Významně tím šetříme náklady. Za tunu makadamu bychom dali kolem 600 korun, náš stavební materiál nás ale vyjde na 150 až 300 korun. To je enormní rozdíl,“ pochvaluje si Žabčík. Stojí při tom v obecním sběrném dvoře, na který je právem hrdý. Za ním zaměstnanci technických služeb do kuka vozu nakládají hromadu plastů. I toto svozové vozidlo je obecní. „V obslužnosti obce jsme zcela samostatní. Pořídili jsme si na to pracovníky i techniku. Je to levnější, než kdybychom platili nějaké odpadové společnosti.“

U komunálního odpadu tím obec na jedné tuně ušetří 1150 korun. „Odpadové společnosti bychom za odvezenou tunu zaplatili 2650 korun. Když si to ale odvezeme na skládku sami, vyjde nás to 1500 korun,“ vypočítává starosta.

Pro evidenci odpadů využívá obec od roku 2018 systém Econit. Díky němu získala detailní přehled. Pytle a nádoby na odpad má označené QR kódy, přesně tedy ví, kolik odpadů jednotlivé domácnosti a firmy v obci vyprodukují. Zároveň má evidenční systém i ve sběrném dvoře. Na základě sesbíraných dat zavedla motivační systém. „Když domácnosti dobře třídí, sníží si poplatek za komunální odpad. Třeba čtyřčlenná rodina na poplatku ušetří 500 korun ročně, když dobře třídí.

Aby obec podpořila spolkový a komunitní život v obci, vystavěla polyfunkční komunitní centrum. To je v provozu od října 2022. Je dost velké na to, aby mohlo hostit i mezinárodní folklorní festival, jenž se letos v květnu odehrál u příležitosti 10. výročí vzniku souboru Kosiska, který v obci založil starosta Žabčík.

Budova komunitního centra je navržena jako pasivní, tedy s minimální spotřebou energie. Má střešní fotovoltaickou elektrárnu a rekuperaci tepla z odpadního vzduchu. Stejně tak jímá zbytkové teplo z kuchyně restaurace, která se v budově nachází, a vytápí jím zbytek domu. Součástí objektu jsou také retenční nádrže na dešťovou vodu. Tu pak používají ke splachování toalet.

Obecních střešních fotovoltaických elektráren mají v Ratiboři dohromady osm s celkovým instalovaným výkonem 120 kilowatt-peaků. To je na tak malou obec pozoruhodně velké množství.

V komunitním centru funguje například i denní stacionář, kam docházejí místní senioři, pro něž jsou zde připravené různé aktivity. Dokonce i hudebně nadaný starosta jim sem chodí jednou za měsíc zahrát na harmoniku.

Vesnice usazená v kopcovité krajině Hostýnských vrchů vlastní také velké rozlohy lesů, téměř 200 hektarů, a další lesní porosty stále vykupuje. Do lesů tedy nyní obec spíš investuje, aby je udržela v dobrém stavu pro budoucí generace. „Dřevo z lesů si sami štípeme na palivové dřevo, které si od nás mohou občané koupit,“ říká starosta.

I Ratiboř v minulosti hodně zasáhla kůrovcová kalamita, snaží se proto nyní lesy obnovovat tak, aby byly odolnější. V tom hraje důležitou roli voda. „Například tady jsme vybudovali jednu z tůní pro zadržování vody v krajině. Zásobovaná je čistě jen dešťovou vodou, proto se jí také říká nebeský rybník,“ přibližuje Žabčík.

A s vodou chce obec pracovat i na návsi. Té dominuje silnice s křižovatkou. V létě se tento veřejný prostor přehřívá, proto starosta zapojil obec do mezinárodního projektu Be Ready (součást evropského programu Interreg Danube Region), který se zaměřuje na identifikaci městských tepelných ostrovů. Ratiboř je jedinou obcí v Česku, která do Be Ready vstoupila. Za to dostala 3,5 milionu korun na projekt autobusové zastávky se zelení a vodními prvky, které mají prostor ochlazovat. „V rámci projektu budeme na návsi testovat, jestli má takové opatření úspěch,“ dodává starosta.