Nasmlouvání nových dálkových linek a posílení těch stávajících je jedním z hlavních cílů šéfa pražského letiště Jiřího Pose. Letos se z Prahy začne létat do kanadského Toronta nebo do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, destinací má ale letiště rozjednaných víc. Důvod je jasný: aby čeští cestující nemuseli přestupovat v evropských a blízkovýchodních hubech, nebo rovnou nevolili místo Prahy odlet z Vídně nebo Mnichova. Má to ale několik překážek.

Co se dočtete dál Jaké asijské destinace se z Prahy přiblíží.

Jaké lety a kam se zintenzivní.

O jakých severoamerických destinacích letiště jedná.