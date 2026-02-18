Pro evropský průmysl jsou největším problémem byrokracie a zatížení energeticky náročných firem vysokou cenou emisních povolenek. Přímo v Česku pak firmám nepomáhá nejistota kolem budoucnosti Ukrajinců, kteří jsou pro průmysl a služby nenahraditelní. Zdůrazňuje to v rozhovoru pro HN prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
„O Ukrajincích jako problému na trhu práce může mluvit jen někdo, kdo dramaticky ignoruje nebo nerozumí situaci na trhu práce,“ naráží Rafaj na dřívější vyjádření hlavně politiků SPD v čele s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou.
Podle Rafaje 300 tisíc Ukrajinců zachránilo český pracovní trh už po covidu. Bez nich by to byl podle něj obrovský problém: „Nebojím se říct průser,“ řekl Rafaj.
Co se dočtete dál
- Jaký názor má Jan Rafaj na ceny energií a možnost mít strategické podniky.
- Jak vidí vliv lidí jako Petr Macinka nebo Filip Turek.
- Jak komentuje vznik nového oborového Svazu energetiky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.