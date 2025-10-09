Ke strojírenskému veletrhu v Brně patří už tradičně sněm Svazu průmyslu a dopravy, kde každý rok zaznívají doporučení vládě, co udělat pro byznys. Letošní sněm v okrouhlém sále brněnské Rotundy byl ještě zajímavější, protože se konal krátce po volbách. V době, kdy vítězné hnutí ANO sestavuje novou vládu. Brno si navíc jako místo pro svoji první oficiální akci zvolil rovněž nově vzniklý Svaz energetiky, který se od průmyslníků v létě odštěpil. Místo jedné velké akce tak na výstavišti proběhly hned dvě, kde se budoucí vládě radilo, co by měla dělat, aby bylo v Česku líp.
Co se dočtete dál
- Jaká byla atmosféra na sněmu Svazu průmyslu v Brně.
- Co zmínil Karel Havlíček při setkání v byznysem.
- Existuje háček spojený se vznikem Svazu energetiky?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.