Pokud půjde vyjednávání společného programu budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů tak jako první den, mohla by nová vláda vzniknout poměrně rychle. Účastníci prvních vyjednávání ze série, která začala v pondělí, se shodují na tom, že vyjednávací týmy se zatím na všem shodly. Tématy prvního dne byly finance, hospodářství a obrana.
Všechny strany se zároveň dohodly, že se nebudou k výsledkům jednání vyjadřovat. „Teprve se rozjíždí, budeme body precizovat, do doby úplného ukončení jednání proto nebudeme program komentovat,“ uvedl člen vyjednávacího týmu za nejsilnější stranu budoucí koalice hnutí ANO Karel Havlíček.
Žádný z dotazovaných účastníků schůzky nepřipustil, že by jednání narazilo na nějaké téma, kde by se zadrhlo. „Hodnotím jednání jako velmi korektní a věcné, zcela bez jakýchkoliv emocí, tak jak bych si myslela, že by to mělo být. Žádné sporné téma jsme neměli,“ řekla členka vyjednávacího týmu hnutí ANO Alena Schillerová.
Rodící se koalice může narazit na EET a rozpočet, živnostníci se mohou těšit na nižší odvody
Miroslav Ševčík z SPD označil jednání jako produktivní, „vstřícné a korektně vedené“ s tím, že se „pracovalo s obrovským nasazením“. Ani on se ale nechtěl vyjádřit ke konkrétním bodům. „Téměř na všem jsme se shodli, ale témata se prolínají s dalšími ministerstvy, proto je zatím nebudu komentovat.“ Jeho stranická kolegyně Markéta Šichtařová uvedla, že z jednání odešli všichni spokojeni: „To, co bylo podstatné pro každou ze stran, se podařilo dohodnout.“
Jedním z takových bodů by měla být změna sociálních odvodů pro živnostníky. Ta by měla platit od ledna, strany ji proto předloží jako poslanecký návrh. I kdyby se návrh nepodařilo prosadit do konce roku, bude obsahovat zpětnou účinnost k začátku ledna. Živnostníci by tak podle předběžných informací měli ušetřit minimálně 1715 korun měsíčně.
Ve volebních programech jednotlivých stran ale na všem taková shoda nepanovala. Klíčová bude dohoda o státním rozpočtu, kde se zatím názory ANO a jeho budoucích partnerů Motoristů a SPD rozcházejí. Zatímco vítěz voleb hovoří o potřebě navýšit současný deficit v souvislosti s vyššími plánovanými výdaji státu, Motoristé požadují postupné dosažení vyrovnaného rozpočtu, nejlépe ještě do konce volebního období.
Oslovení ekonomové však už dříve označili takový požadavek za nereálný. „Během čtyřletého mandátu je to nesplnitelný cíl,“ míní ekonom z poradenské společnosti BeePartner a člen NERV Petr Zahradník.
Zajedno nejsou strany ani v tom, jaká má být budoucnost stěžejního nástroje vzniklého za předešlé vlády v čele s hnutím ANO – elektronické evidence tržeb (EET). Podle předsedy Svobodných a poslance za SPD Libora Vondráčka by se ale i tady mohla najít shoda.
Bude však údajně důležité, aby nová EET byla založena na moderních technologiích a nedopadla na nejmenší podnikatele. „Nějaké výjimky se tam mohou objevit, myslím, že ANO tuto diskuzi nezavrhuje,“ řekl Vondráček.
Schillerová však takovou možnost odmítla potvrdit s tím, že se Vondráček jednání o EET osobně neúčastnil.
Jednání skončilo před 18. hodinou. V úterý by debata měla pokračovat v oblastech zdravotnictví a práce a sociálních věcí, ve středu by mělo na řadu přijít školství, doprava a vnitro. Následovat bude spravedlnost nebo životní prostředí a v pátek jednání uzavřou témata kultury a diplomacie.
