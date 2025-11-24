Pronájem pokoje o osmi metrech čtverečních za báječných patnáct tisíc korun měsíčně či sklepní byt o podobné rozloze za tři miliony. Podobné inzeráty potvrzující realitu nedostupnosti bydlení už dlouho vyvolávají frustraci. Konečně ale také začaly zajímat i politiky a zdá se, že se po mnoha letech debatování něco děje.
Řešení se rýsuje ve dvou rovinách. Za prvé se chystá zásadní změna stavebního zákona, která má z velkých bytových projektů udělat strategické stavby, což by mělo výrazně zjednodušit výstavbu. A tedy dodat na trh víc bytů za příznivější ceny. A za druhé se konečně probudily města a obce, které se až na výjimky bytového fondu zbavovaly dodnes prostřednictvím privatizace.
Co se dočtete dál
- Jaká je situace na trhu s byty?
- Jaké řešení se chystá v nejbližších letech?
- Jaké jsou rizika?
