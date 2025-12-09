Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal potřetí premiérem České republiky. Stalo se tak pár dnů po oznámení, že svůj střet zájmů vyřeší převedením holdingu Agrofert do takzvaného slepého fondu. To znamená, že bude v rukou nezávislého správce a nešlo by jej za Babišova života zrušit. Veřejné sdělení, jak se vyhne střetu zájmů, po něm žádal už týdny prezident Petr Pavel. V projevu po jmenování předsedou vlády Babiš slíbil, že udělá „maximum pro to, aby se ČR stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě“.
Co se dočtete dál
- Jaké kroky má v plánu třetí vláda Andreje Babiše po nastoupení do funkce.
- Která témata bude řešit.
- Jak to bude s cenami energií.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.