Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal potřetí premiérem České republiky. Stalo se tak pár dnů po oznámení, že svůj střet zájmů vyřeší převedením holdingu Agrofert do takzvaného slepého fondu. To znamená, že bude v rukou nezávislého správce a nešlo by jej za Babišova života zrušit. Veřejné sdělení, jak se vyhne střetu zájmů, po něm žádal už týdny prezident Petr Pavel. V projevu po jmenování předsedou vlády Babiš slíbil, že udělá „maximum pro to, aby se ČR stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě“.

