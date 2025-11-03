Příští vláda nepřijme euro a nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhne parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR, stejně jako právo držet a používat hotovost. Jak se na síti X pochlubila nová poslankyně a ekonomka Markéra Šichtařová, tuto část programového prohlášení chystané vlády prosadila ona. A je na to náležitě hrdá.

Největší radost tím udělala České národní bance. Ne že by jakákoliv dosavadní vláda reálně podporovala zavedení eura (bez ohledu na to, co měla v programovém prohlášení či co říkali její ministři). Nicméně je to právě centrální banka a centrální bankéři, jejichž existenci dává koruna smysl. S eurem by sice ČNB nezanikla, rozhodně by ale měla jinou váhu v ekonomice a její radní ve společnosti. Což je pro řadu lidí větší důvod pro záchranu ČNB než měnová politika.

  • Jaké jsou skutečné vazby guvernéra Aleše Michla na Andreje Babiše?
  • Jak nová vláda plánuje skloubit slibované snižování daní a podpory ekonomiky s udržením rozpočtového schodku pod 3 %?
  • Jak bude vláda financovat snížení cen energií a jaký to přinese tlak na veřejné výdaje a rozpočet?
