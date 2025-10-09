Většina pozornosti určené ekonomickým tématům nyní bude patřit státnímu rozpočtu a veřejným financím. U nich ovšem dnes vlastně nikdo neví, co je pravda nebo trik, co platilo před volbami a neplatí po volbách, co se z toho vyklube v rozpočtu na příští rok. Míra transparence veřejných rozpočtů se snížila natolik, že nemá valného smyslu se jim analyticky věnovat. Podstatně spolehlivější jsou data z trhu práce. Informace, které přináší Český statistický úřad i Úřad práce ČR, ukazují na sice na první pohled nenápadný, ale zato setrvalý vzestup nezaměstnanosti.
Trh práce reflektuje strukturální změny, kterými česká ekonomika prochází. Stagnace průmyslu vede k trvalému poklesu zaměstnanosti v této části ekonomiky. Za posledních šest let se snížila zaměstnanost v průmyslu o 155 tisíc osob. Část absorbují odvětví služeb, za stejné období se ve službách zaměstnanost zvýšila o 100 tisíc zaměstnanců. Zbytek bohužel zůstává ve statistice nezaměstnaných. V kombinaci s demografickými trendy, kdy silné populační ročníky odcházejí do důchodu a na trh práce vstupují menší generace, to znamená nárůst nerovnováh, na které reagují mzdy i podnikové strategie.
Hospodářský růst letos nabral obrátky. Zrychlení růstu ekonomiky sice snižuje cyklickou složku nezaměstnanosti, převahu ovšem mají negativní strukturální faktory. Přes vyšší ekonomickou aktivitu zůstává velká část nezaměstnaných obtížně zaměstnatelná, protože jejich kvalifikace neodpovídá poptávce firem. Problémem je zejména nízká flexibilita vzdělávacího systému, který reaguje se zpožděním a nedokáže pružně nabízet obory odpovídající potřebám moderní ekonomiky.
Výsledkem je skutečnost, že současná nezaměstnanost je nejvyšší od začátku roku 2017, měřeno podílem nezaměstnaných na obyvatelstvu (v září 4,7 procenta). Jde o varovný signál, který by měl vyvolat debatu nejen o hospodářské politice, ale i o dlouhodobé strategii rozvoje pracovních sil. Bez investic do vzdělání, rekvalifikací a podpory mobility pracovních sil hrozí, že česká ekonomika uvízne v pasti nízké produktivity a rostoucí nezaměstnanosti.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist