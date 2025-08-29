Česká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí více než podle původních odhadů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Lepší čísla tak podle ekonomů povedou k tomu, že růst HDP překročí dvě procenta. Trend vývoje tuzemské ekonomiky ale zůstal i po revizi stejný: stimulem byla více spotřeba domácností než exportně orientovaná průmyslová výroba.
Hlavním pozitivem je, že pokles mezi letošním prvním a druhým čtvrtletím nebyl tak prudký, jak původní data z konce července naznačovala. V nich byl mezičtvrtletní růst jen 0,2 procenta (oproti růstu o 0,8 procenta v prvním kvartále). Nyní je růst mezi dubnem a červnem vyšší o půl procenta.
Co se dočtete dál
- Co je důvodem růstu HDP ve druhém čtvrtletí.
- Jaká je méně pozitivní zpráva údajů ČSÚ.
