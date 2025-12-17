Letošní rok byl z pohledu vývoje české ekonomiky ve znamení série převážně pozitivních překvapení. Ekonomika rostla rychleji, než se zpočátku zdálo, dokonce se zdárně začala vyrovnávat s přímým a nepřímým efektem amerických cel, a tak v podstatě jediné, co zklamalo, byly investice. Jejich mírný růst v tomto volebním roce obstaralo chvilkové vzepětí veřejných investic, které vyvolalo boom stavební výroby. Otázkou je, zda v tomto tempu lze pokračovat i v příštím roce, a ještě důležitější neznámou je, zda začnou konečně investovat i privátní firmy.

Právě slabé investice podnikatelského sektoru vytvářející budoucí potenciál celé ekonomiky nelze bohužel považovat ani za uspokojivé. Pomineme-li masivní investice do energetických sítí, které si vyžaduje vynucená decentralizace energetické soustavy – jež ale fakticky potenciál ekonomiky nijak nevylepší –, zůstávají privátní investice firem u ledu. Drží je tam až příliš mnoho nejistot, které investicím nepřejí nejen u nás, ale ani u našeho hlavního obchodního partnera, v Německu. Divit se tomu však můžeme těžko: superdrahé energie široko daleko s nulovými vyhlídkami na zlepšení, bující evropská byrokracie a zejména nejasná budoucí regulace.

Příkladem budiž dění kolem automobilového průmyslu, který unijní „vizionáři“ téměř zařízli. Bez ohledu na možnosti tohoto průmyslu, technické podmínky a dostupnost zdrojů, bez ohledu na vlastní zájmy a zájmy zákazníků. Nejdříve absurdní sedmičková euronorma, pak ještě zákaz spalovacích motorů a nakonec (prozatím) „jen“ 90procentní limit emisí. Takže automobilový průmysl má zase o čem přemýšlet, až se bude rozhodovat o investicích do nových či staronových pohonů. Podmínky se mění za pochodu, od naprostých absurdit maskovaných vznešenými cíli a vírou v neomezený vědecký pokrok, a investiční prostředí se v tomto odvětví stalo naprosto nesrozumitelným.

Naděje na oživení investic v příštím roce nejsou v našem regionu nijak velké. Doufejme, že alespoň ty energetické se udrží; jelikož jsme se jako EU dobrovolně zavázali k totální elektrifikaci všeho, od veškerého topení, dopravy, výroby atp. Takže už nezbývá než se snažit, aby našimi novými elektrickými dráty mělo i co proudit, a připravit si na to vše i dost peněz.

