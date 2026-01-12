Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, oznámil v neděli premiér Andrej Babiš (ANO) v příspěvku na sociální síti. Poukázal na nesouhlas místních obyvatel. Stavbu plánovala bývalá vláda Petra Fialy (ODS).
Starosta obce Pavel Buzek (STAN) ČTK řekl, že je to pro něj nová informace, ale obyvatelé podle něj zřejmě na pozemcích nebudou chtít žádnou továrnu.
Podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je rozhodnutí ohledně gigafactory velkou chybou a je podle něj i v rozporu se sliby Babišovy vlády o přechodu k vysoké přidané hodnotě.
„Žádná gigafactory tam nikdy nebude,“ prohlásil nicméně Babiš. Uvedl, že na pozemcích o rozloze 278 hektarů chce připravit jinou investici, s níž budou místní obyvatelé souhlasit.
„Odmítnutím investice na výrobu baterií oslabíme konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu, přijdeme o miliardové příjmy do rozpočtu a Karvinsko ztratí perspektivu v podobě nových nadstandardně placených pracovních míst, modernizace nebo spolupráce ve vědě a výzkumu,“ reagoval na Babišovo oznámení Vlček.
Bývalá vláda loni v říjnu schválila převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v hodnotě 200 miliard korun, kde by mělo vzniknout 7000 pracovních míst. Nejmenovaný investor do gigafactory loni na jaře kvůli zpomalení trhu své rozhodnutí o příchodu do Česka ale odložil.
Místní obyvatelé se obávají negativních dopadů podobného záměru na komunitu a přírodu, vadí jim znehodnocení zemědělské půdy. V referendu většina hlasujících zavázala vedení Dolní Lutyně, aby projektu bránilo.
