Podle původních plánů měla touto dobou již v rumunském městě Braila, poblíž hranice s Ukrajinou, fungovat nová továrna na baterie značky Tesla. V závodě v přepočtu za více než dvě miliardy korun mělo vzniknout 200 pracovních míst, ročně se tam měla vyrábět bateriová úložiště s kapacitou až dvou gigawatthodin, což odpovídá třetině roční spotřeby celé Prahy. Projekt se však zasekl a není zřejmé, kdy a zda vůbec se dokončí.

Rumunský stát proto hrozí, že investorovi odebere již přislíbenou dotaci. Investorem rozhodně není známá americká automobilka, tamní média vždy referovala o „české Tesle“. Důrazně se však od projektu distancuje také česko-slovenská skupina Tesla Energy Group, přední tuzemský dodavatel bateriových systémů pro ukládání elektřiny. Jde tak zčásti i o spor o známou značku a komplikace vyplývající z toho, když stejný název využívá více rozdílných subjektů. 

Co se dočtete dál

  • Jaká je historie záměru výstavby bateriové továrny v Rumunsku.
  • Kdo stojí za skupinou Tesla, která plánovala závod stavět.
  • Proč značku Tesla využívá více firem.
  • Proč se česko-slovenská Tesla Energy Group od projektu důrazně distancuje.
