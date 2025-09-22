Apple se letos překonal. Nikdo se mu už nemůže smát kvůli malému úložišti v základním modelu nebo zastaralému displeji s velkými rámečky. Rozdíl mezi iPhonem 17 a iPhonem 17 Pro je totiž výrazně menší.
Co se dočtete dál
- Jak slibovaná vylepšení fungují v praxi a v čem je nový iPhone 17 reálně lepší než loňský model. Kde má nový telefon od Applu paradoxní slabinu a proč to Apple nemusí moc trápit.
- Jak iPhone 17 fotí v rukou normálního uživatele, nikoliv profesionálního fotografa.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.