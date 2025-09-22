Apple se letos překonal. Nikdo se mu už nemůže smát kvůli malému úložišti v základním modelu nebo zastaralému displeji s velkými rámečky. Rozdíl mezi iPhonem 17 a iPhonem 17 Pro je totiž výrazně menší.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak slibovaná vylepšení fungují v praxi a v čem je nový iPhone 17 reálně lepší než loňský model. Kde má nový telefon od Applu paradoxní slabinu a proč to Apple nemusí moc trápit.
  • Jak iPhone 17 fotí v rukou normálního uživatele, nikoliv profesionálního fotografa.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.