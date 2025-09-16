Přibližně dvě miliardy zařízení od Applu se už dočkaly aktualizace na novou generaci softwaru. Apple je stále jediná firma, která dokáže aktualizovat své produkty v tak masovém měřítku a čekání na iOS 26 bylo dlouhé, protože firma nabízí výraznou proměnu uživatelského prostředí.
Vzhled systému ožil díky animovaným grafickým efektům, které připomínají mléčné sklo s efektem lupy. Citelnou změnou je také oslabení důrazu na Apple Intelligence poté, co se firma s generativní AI spálila u iOS 18. Nové inteligentní funkce jsou specializované, ale v češtině stejně nefungují.
S aktualizací není nutné spěchat, i přes několikaměsíční testování se tradičně do finální verze dostalo několik nedostatků. My jsme narazili na jeden hodně překvapivý.
Co se dočtete dál
- Jaké největší novinky přináší operační systémy od Applu pro iPhone a iPad a které v ČR nefungují?
- Kde jsme narazili na nečekané potíže a před jakou slabinou varuje i Apple?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.