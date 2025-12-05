Apple čeká v aktuálním čtvrtletí rekordní hospodářské výsledky, ale uvnitř firmy to nevypadá na velké oslavy. Apple během jediného týdne oznámil odchody dvou členů úzkého vedení firmy a za rok 2025 opustilo firmu nejvíce vysoce postavených lidí v historii společnosti.
Práce pro Apple patří k nejprestižnějším v celém technologickém odvětví. Bývá vyvrcholením kariéry a jen tak se s ní zaměstnanci neloučí. Aktuální odchody ale mají něco společného. Šéf designu uživatelských rozhraní Alan Dye a John Giannandrea, který měl na starost vývoj AI systémů, za sebou mají nepovedené projekty.
Co se dočtete dál
- Proč odcházejí z Applu klíčoví členové vedení v roce 2025.
- Jaké projekty a zpoždění přispěly k rezignacím ve vedení AI a designu.
- Jak odchody vrcholových talentů ovlivní budoucnost Siri, XR a dalších klíčových produktů Applu.
