Když Evropská komise loni v létě navrhla další z klimatických cílů, v některých členských státech včetně Česka to vzbudilo nevoli. Odmítala jej už vláda Petra Fialy (ODS). V úterý přesto europoslanci schválili, že v roce 2040 budou v EU emise oxidu uhličitého o 90 procent nižší než v roce 1990. Má to být další ke klimatické neutralitě, kterou si unie naplánovala na rok 2050. Součástí dohody schválené Evropským parlamentem je nicméně také odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028. Nyní bude návrh již jen formálně schvalovat Rada EU, která zastupuje členské státy.
Vláda Andreje Babiše (ANO) se nehodlá spokojit jen s odložením. Již před volbami slíbila, že emisní povolenky pro domácnosti nezavede, a snaží se to prosadit i na evropské úrovni, včetně revize povolenek zavedených pro průmysl a energetiku.
Zavedení emisních povolenek pro domácnosti EU ETS2 má být jedním z největších kroků v evropské klimatické politice. I díky nim chce EU dosáhnout potřebného snížení emisí skleníkových plynů, zejména CO2, které způsobují globální oteplování.
Co se dočtete dál
- Cestu pro odklad zavedení ETS2 a stabilizaci ceny povolenek prošlápla už Fialova vláda.
- Co chce s povolenkami dělat vláda Andreje Babiše.
- Jak se k povolenkám staví Filip Turek nebo zpravodajka Evropského parlamentu Danuše Nerudová.
