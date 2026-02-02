Premiér Andrej Babiš poslal předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi a premiérům i prezidentům členských zemí EU dopis, který sám označil za „velice důležitý“. Jde o pozici Česka k summitu Evropské rady 12. února, který se bude zabývat budoucností evropského průmyslu a dalšími kroky ohledně snižování produkce emisí.
Babiš přislíbil zveřejnit obsah dopisu v pondělí, HN ho mají k dispozici. Dokument obsahuje celkem 12 priorit, které se týkají dalšího nastavení obchodování s emisními povolenkami, stanovování emisních cílů, zrychlení povolovacích procesů, odbourávání byrokracie či financování výstavby jaderných a plynových zdrojů.
Co se dočtete dál
- Jaké opatření prosazuje Babiš ohledně emisních povolenek pro domácnosti.
- Co už stihla udělat bývalá vláda.
- Kolik dnes povolenky stojí a kolik se očekávalo, že budou stát.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.