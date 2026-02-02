Premiér Andrej Babiš poslal předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi a premiérům i prezidentům členských zemí EU dopis, který sám označil za „velice důležitý“. Jde o pozici Česka k summitu Evropské rady 12. února, který se bude zabývat budoucností evropského průmyslu a dalšími kroky ohledně snižování produkce emisí.

Babiš přislíbil zveřejnit obsah dopisu v pondělí, HN ho mají k dispozici. Dokument obsahuje celkem 12 priorit, které se týkají dalšího nastavení obchodování s emisními povolenkami, stanovování emisních cílů, zrychlení povolovacích procesů, odbourávání byrokracie či financování výstavby jaderných a plynových zdrojů.

