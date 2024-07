Po sedmi letech v sanfranciské centrále Airbnb dal loni v říjnu Jan Špidlen výpověď. V životopise má kromě práce pro světovou ubytovací platformu i několik dalších zvučných zaměstnavatelů ze Silicon Valley: Nvidia, Google a Dropbox. Teď však sedmatřicetiletý softwarový vývojář žije v Praze a startuje tu novou kapitolu profesní kariéry. Zkušenosti ze špičkových technologických firem chce využít při budování vlastního byznysu.

Návrat do Česka spojil s rozjezdem start-upu Myriad, který má za cíl využít to nejlepší z obou kontinentů: díky svým spoluzakladatelům bude mít ve Spojených státech prodejní a marketingové centrum, technologické srdce ovšem bude tlouct v Praze. Špidlen už tu začal nabírat programátory a další IT specialisty, kteří pomohou softwarový prototyp Myriadu rozvinout do plnohodnotné služby.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdo je Jan Špidlen a jakou má za sebou kariéru v Silicon Valley.

Kdo jsou spoluzakladatelé nového start-upu.

V čem chce Myriad uspět a vytěžit pokrok v AI.