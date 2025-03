Jakub Velé se stal vedoucím oddělení ve společnosti ČEZ, když mu bylo pouhých 25 let. Dostal na starost tým 13 zaměstnanců, kteří byli starší a zkušenější než on. Chvíli trvalo, než si získal jejich respekt. Ale nyní, přibližně po dvou letech, co je v čele regionální správy vysokého napětí a nízkého napětí v Děčíně, se všemi vychází dobře. Věří, že se mu to podařilo díky přístupu, který vůči svému týmu zvolil – byl vůči všem jeho členům otevřený a dbal na to, aby se všichni jeho podřízení cítili vyslyšení.

Právě důraz na komunikaci a jistá kamarádskost je jedním z hlavních rysů nového stylu leadershipu, který do firem přináší generace Z, tedy lidé narození mezi lety 1996 a 2012. Ti se postupně stávají významnou součástí dnešní pracovní síly. Například poradenská společnost McKinsey & Company odhaduje, že v tuto chvíli tvoří tato skupina lidí okolo čtvrtiny všech pracujících na světě. Dávno už tedy nejsou ve firmách pouze v roli stážistů či juniorních zaměstnanců, část z nich už získává zkušenosti na manažerských pozicích.

