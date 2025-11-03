Požadavky na vrcholové manažery se každým rokem zvyšují. Kromě samotného finančního výsledku musí totiž společnosti myslet i na správnou implementaci AI či reagovat na otřesy způsobené politickým vývojem ve světě. A některé firmy se začínají ptát, zda to vše zvládne jen jeden člověk. V posledních měsících proto některé přešly na režim dvou generálních ředitelů či ředitelek. Znovuobjevují tak model, který některé evropské firmy využívají už desítky let. Tento systém přitom může fungovat jen za určitých podmínek.
Co se dočtete dál
- Jak model dvou CEO funguje v praxi.
- Jaké jsou hlavní překážky.
- Kolik firem takto zatím funguje.
