Proč jsou dnes pracovní porady tak neefektivní? Možná na ně zveme až moc lidí, chodíme nepřipravení nebo neumíme odložit telefon. Šéf největší americké banky JPMorgan Jamie Dimon by nejraději všechny pracovní mítinky „zabil“. To ale tak úplně nejde. Stále jsou nutnou součástí fungování firem nejen v korporátní Americe. Velká část z nich ale postupně hledá cesty, jak setkání učinit co nejproduktivnější. Přinášíme několik tipů od předních světových CEO.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co na poradách vadí nejvíce šéfovi JPMorgan J. Dimonovi.

Jaký přístup naproti tomu má k mítinkům šéf Amazonu Jeff Bezos.

A proč už manažeři moc nechtějí dělat one-on-one individuální schůzky se zaměstnanci.