Z německého tria automobilek Audi–BMW–Mercedes je BMW letos jediná, která od ledna do září meziročně zvýšila prodej. Za současnou silnou pozici vděčí zejména jednomu muži – dnes devětašedesátiletému Norbertu Reithoferovi. Ten jako její šéf v letech 2006–2015 provedl automobilku finanční krizí a rozšířil její globální síť, což současnému šéfovi Oliveru Zipseovi, který je ve funkci od srpna 2019, pomohlo „proplout“ svízelným obdobím covidové pandemie.
Dalších deset let pak byl Reithofer až do letošního května předsedou dozorčí rady BMW. O tom, jak si ho ve firmě považovali, svědčí fakt, že v roce 2023 byl podle Frankfurter Allgemeine Zeitung s odměnou 610 tisíc eur ročně (skoro 15 milionů korun) nejlépe placeným šéfem dozorčí rady v Německu.
„Norbert Reithofer prokázal několikrát vynikající instinkt. Díky tomu se mu několikrát podařilo odvrátit pohromu na poslední chvíli,“ potvrzuje třeba Karl-Ludwig Kley (74 let), který jedenáct let v BMW předsedal výboru dozorčí rady pro audit. I on patří k těm, kteří Reithofera považují za „otce“ současných úspěchů BMW.
