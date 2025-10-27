Autoprůmysl v Německu, léta proslulý svojí vysokou technologickou úrovní i umem svých inženýrů, se nyní – podle obrazného vyjádření tamních médií – ocitl v „kráteru“. Tíží ho vysoké náklady, výroba klesá, jeho závislost na dovozu komponentů, včetně čipů, vzrostla. Už delší dobu se mu nedaří držet krok s globálním trhem, což je především důsledek prohlubující se prodejní krize v Číně i potíží v USA vyvolaných hlavně jejich celní politikou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak si vede velká německá automobilová trojka na hlavních světových trzích.
  • Jak budou německé automobilky šetřit.
  • Pomůže jim nová modelová ofenziva?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.