Autoprůmysl v Německu, léta proslulý svojí vysokou technologickou úrovní i umem svých inženýrů, se nyní – podle obrazného vyjádření tamních médií – ocitl v „kráteru“. Tíží ho vysoké náklady, výroba klesá, jeho závislost na dovozu komponentů, včetně čipů, vzrostla. Už delší dobu se mu nedaří držet krok s globálním trhem, což je především důsledek prohlubující se prodejní krize v Číně i potíží v USA vyvolaných hlavně jejich celní politikou.
Co se dočtete dál
- Jak si vede velká německá automobilová trojka na hlavních světových trzích.
- Jak budou německé automobilky šetřit.
- Pomůže jim nová modelová ofenziva?
