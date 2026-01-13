Pohnutý příběh rodinné průmyslové skupiny Karsit z východních Čech má další bouřlivý vývoj. Nejenže pokračují vyhrocené právní boje mezi dědici zesnulého továrníka a zakladatele Františka Řípy – tedy jeho synů z prvního manželství Davida a Romana s jejich nevlastní sestrou Kamilou a její matkou Alenou. Nově se rozhořela válka i mezi někdejšími spojenci, kteří ještě nedávno oběma ženám v kauze pomáhali.
Připomeňme, že vdova Alena Řípová u soudu čelí obvinění z falšování manželovy závěti, kterou od dědictví oba syny fakticky odstavila. V této věci byla také loni nepravomocně odsouzena k pěti letům vězení, avšak odvolací soud celou věc vrátil zpět k soudu do Hradce Králové. Řípová v červnu stanula před soudem také kvůli podezření, že se snažila vyvést lukrativní pozemky z jedné z firem holdingu.
Co se dočtete dál
- Kdo vede spor o provoz podniku.
- Proč po sobě jdou bývalí spojenci.
- Proč Kamilu Kaiserovou hledá policie.
- Jak na tom dnes Karsit je.
