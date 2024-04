Když se křehké rodinné vztahy promítají do lukrativního byznysu a správy miliardového majetku, nebývá to nikdy snadné. Tím spíše, když náhle zemře dominantní hlava rodiny, která jako jediná dokázala svou autoritou držet všechny soupeřící části rozvětveného klanu na uzdě. V takových momentech končí nejen pospolitost rodiny jako takové, ale začíná emotivní boj o postavení, rodinný byznys a majetek. To přesně se nyní děje ve významné strojírenské skupině Karsit Group z východočeské Jaroměře.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Co je průmyslová skupina Karsit Group.

Kdo byl její zakladatel František Řípa.

V čem spočívají spory o jeho dědictví.

Proč se případu věnuje policie.

Kdo jsou zájemci o části Karsitu.

Jak příběh Karsitu souvisí s kauzou Fair Credit.