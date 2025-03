Areál Poličských strojíren na Svitavsku, které patří zbrojařské firmě STV Group, zasáhl v úterý ráno výbuch. Neštěstí se stalo v jednom z výrobních objektů. STV Group v areálu vyrábí mimo jiné dělostřeleckou munici ráže 155 mm nebo miny. Jeden člověk utrpěl vážné zranění. Možnou příčinou výbuchu je podle policie závada ve výrobní technologii v jedné z hal. Všichni zaměstnanci byli evakuovaní, uvedli zástupci hasičů a policie.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) věří, že šlo o nešťastnou souhru okolností. „Budeme doufat, že to nemá žádnou souvislost se stávající bezpečnostní situací a že se vše brzy vyřeší. Protože společnost STV je zásadním dodavatelem pro naši armádu. Stalo se něco, co nikoho z nás nemůže nechávat v klidu," uvedla dnes Černochová na návštěvě ve Strakonicích.

Událost byla nahlášena v 8:54. Do místní části Bořiny, kde areál sídlí, vyslali záchranáři dvě posádky a vrtulník. Těžce zraněného muže přepravil vrtulník letecké záchranné služby do olomoucké fakultní nemocnice. „Pacient je na JIP traumatologické kliniky. Je mimo bezprostřední ohrožení života, ale s vážnými mnohačetnými poraněnými,“ řekl mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Hasiči Pardubického kraje měli v areálu 11 jednotek, vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru vyslal do Poličky tři speciální vysoce odolné cisterny Titan a Triton z Hlučína a Jihlavy. Místo také prohledají drony. Hasiči rovněž uvedli, že kvůli bezpečnosti musí být vyklizena zóna do 1,5 kilometru od místa výbuchu. Evakuační zóna ale nezasahuje do města Polička.

Podle hejtmana Martina Netolického (3PK/SOCDEM) hasiči okolí podniku uzavřeli a veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí. Po zklidnění situace se bude událostí zabývat, řekl ČTK.

Místní část Bořiny je mimo centru Poličky, leží asi tři kilometry od města. Podle Libora Vaščíka z oddělení krizového řízení radnice kolem areálu nebydlí moc lidí, je tam jen několik bytových domů. „My jsme pouze do odvolání uzavřeli silnici z Poličky do Korouhve, nebyla to tak veliká událostt, abychom doporučili uzavření oken,“ řekl ČTK Vaščík.

Poličské strojírny patří do holdingu STV Invest, který má pronajatou část areálu firmy. Závod STV Group v Poličce vyrábí velkorážovou munici a zabývá se opravami vojenské techniky a dodávkami náhradních dílů. Podle prohlášení firmy došlo k výbuchu v jednom z provozních objektů firmy. Policie na síti X uvedla, že jako nejpravděpodobnější příčina výbuchu byla technická závada technologie výroby jedné z hal.

Vedení společnosti po výbuchu uvedlo, že spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému, klíčová je pro ni bezpečnost zaměstnanců i obyvatel v okolí. "Dnes dopoledne došlo v našem areálu k mimořádné události, kterou vnímáme se vší vážností. Intenzivně spolupracujeme se složkami integrovaného záchranného systému. Bezpečnost našich zaměstnanců i okolních obyvatel je pro nás klíčová. Veškerá potřebná opatření byla přijata bezprostředně po incidentu," uvedl v prohlášení předseda správní rady STV Group David Hác.

V areálu Poličských strojíren, jejichž tradice vojenské výroby sahá až do 20. let minulého století, STV Group loni postavila dvě nové linky na výrobu dělostřelecké munice ráže 155 mm. Třetí linku v jiné lokalitě má firma zprovoznit letos.

Areál strojíren zažil podobné situace i v minulých letech. V září 2015 explodovalo 320 tun střelného prachu v hale o rozměrech přibližně 100krát 50 metrů. Střecha haly při explozi odletěla dál než 50 metrů do lesa. Při následném požáru se lehce popálili dva lidé. V únoru 2017 série výbuchů v Poličských strojírnách zranila 19 lidí včetně hasičů, tři lidé utrpěli těžká popálení a evakuováno bylo 120 lidí. Výbuch v jedné z hal způsobila uvnitř hydraulického lisu plastická trhavina, která byla součástí munice. Pak začalo hořet a následovaly exploze dalšího uskladněného materiálu.